文/满囤儿

随着陈父一场大病后表态接受李墙，热播剧《幸福里的故事》里男女主的爱情终于走入了一个新的篇章。在剧集所呈现的第一阶段里，王晓晨饰演的陈瓦儿有一个剧中标签“玉面狐狸”。虽然这个词在几个年轻人高中毕业后很少再提及，但这个词所包含的多重属性却一直围绕着陈瓦儿。囤儿把这份多重属性总结为“灾星受害者”，并从王晓晨的演绎中至少看出了三个层面——狐狸精、狐狸、人。



作为典型的剧抛脸，囤儿一开始是没认出短发造型的陈瓦儿便是王晓晨哒。当时和家人边吃晚饭边看北京卫视，当真是迷惑了一顿饭的时光。饭后查了百度百科，都还有点儿不敢相信这个陈瓦儿是王晓晨饰演。毕竟，这个造型和角色质感，和王晓晨之前的荧屏印象差别太大了。而王晓晨的突破，更是不仅仅停留在造型上。



虽然陈瓦儿登场时只是个高三学生，但是这个角色在心境上的层次，却比很多经历丰富的年长角色还要复杂。这源于该角色有比较复杂的“前史”。剧集并没有给王晓晨任何时长去演前史，她只能通过陈瓦儿在不同人面前的不同状态，去揭示这些复杂前史在角色内心留下的烙印。



陈瓦儿被剧中人贴了个“玉面狐狸”的标签。虽然这些人口下留情，但观众很清楚他们省略了后边的“精”字。在剧中绝大多数人眼里，陈瓦儿就是一个潜在的狐狸精。比如她第一次来大杂院时所引发的阵仗，很明显被视作是灾星。她之所以在没做出狐狸精行为的情况下便被人预判为狐狸精，正是因为她的前史很吓人。不过王晓晨是个正剧女主的颜，并不具备那种典型的妖媚气息。于是，看过本剧开头几集的观众，反而会觉得剧中人大惊小怪，听风就是雨。



看着看着，观众便发现其实用狐狸来形容陈瓦儿很贴切，只不过她这只狐狸并未成精。不知道大家见没见过那种被人类抓住后关进笼子里的野生狐狸。王晓晨在剧中的眼神，像极了那种笼子里的狐狸。因为狐狸有着异常美丽的皮毛，所以围观它的人类往往散发着贪婪的占有欲。陈瓦儿就是因为被过多的散发占有欲的人所注视过，才有了如笼中狐狸般惶恐的眼神。



灾星也好、受害者也好，都不是对陈瓦儿最准确的描述。王晓晨很好地拿捏着陈瓦儿身上这组狐狸精-狐狸（灾星-受害者）的矛盾，时而为了吓退贪婪而发狠，时而为了保护自己而冷漠。她还会默默地爬上铁网坐在高处，咀嚼着喧闹中的孤独落泪。



提到哭戏，王晓晨还展现了调度单眼流泪和双眼流泪的高超技术。剧中大部分特写镜头的哭戏里，王晓晨都是更靠近镜头的眼睛单眼落泪，而在比如高考被轰出考场后在家里不停写啊写，在煤矿见到李墙后一边帮李墙抹去脸上的煤泥一边掩面而泣等段落则是双眼落泪，而且泪水涌出的速度明显不同。感觉王晓晨似乎有个能调解的阀，精准地控制着角色泪水与内心波动的匹配。



《幸福里的故事》毕竟是一部比较温暖的剧，陈瓦儿还是得到了一个走出动物性困境的机会。大杂院的情和李墙的爱，帮她逐渐摆脱了这种矛盾状态，开始真正享受到为人的感觉。大杂院的聚餐，王晓晨一开始摆出的脸极臭，很符合陈瓦儿当时仇视一切的状态，在大家一番温暖的言语过后，她回报了一个微笑，眼神里也多出一丝温和。这，便是角色层次转变的开始。



和大家融入越深，陈瓦儿作为人的属性越来越浓。比如讨教问题被吴西凯将计就计后，王晓晨有场走过来就直接发飙的戏，短程爆发力十足。飚完后，她盯着几个同学，呼吸的节奏带动肩膀起伏，显示出不可遏制的怒气。当时观众都感觉到，吴西凯是真的捅了大篓子。可是后来跟着吴西凯学《孔雀东南飞》的时候，王晓晨一脸萌新小白的模样，又莫名地很有喜感。



对李墙的爱更是这样。和很多剧集男女主一上来就互相深爱不同，本剧陈瓦儿爱上李墙，远比李墙爱上陈瓦儿滞后。为什么？还是因为陈瓦儿有前史。陈瓦儿在中学时便开始勾男人的魂，已经在这种被人喜欢被人追求的状态下活了好几年。她怎么能判断李墙的喜欢和追求不一样呢？王晓晨很好地把握着陈瓦儿自己设在李墙面前的那堵墙，直到在煤矿见到李墙躺在小推车里睡觉的一刻，才从眼神里流露出真正的爱意。这堵墙被她自己推倒，陈瓦儿也就终于走出来了。



开始在公交车上卖票后，王晓晨撕去了陈瓦儿之前厚厚的戒备心，展现出越来越多少女般的可爱。别的角色都是年龄越大越远离少女，陈瓦儿反而是年龄越大越接近少女，这就是角色的特殊之处。换装后的王晓晨，把这份特殊演得同样说服力十足。心情放松下来的陈瓦儿和李墙在公交车上“私会”，两人变得有说有笑贫嘴逗趣。而陈父把“上门提亲”的李墙父母赶走后，陈瓦儿的失魂状态和抵触情绪也被王晓晨演得非常明确。这已经都是特别符合普通人类的情绪变化啦。



到这里，王晓晨可谓将陈瓦儿“灾星受害者”的特征拆解完毕，并让她在故事的推动下渐渐走入了新的心境。这是一段关于如何诠释角色前史的好范例，是每一个想要成为青衣旗手的女星都应该必备的演技。《幸福里的故事》后边的人到中年，估计还会有王晓晨演技爆发的段落。大家拭目以待吧。