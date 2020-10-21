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编辑 | 删除 敢说真话的《山花绽放》戳穿了衣锦还乡的虚

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

最近，家乡题材成为了国产电影的一大热门。前有国庆档期的《我和我的家乡》票房口碑双丰收，后有10月20日上映的“匀芽奖”优秀影片奖获得者《山花绽放》。与《我和我的家乡》的喜剧短片拼盘不同，《山花绽放》是一部现实主义的剧情长片，对“回报家乡”展开了更深层次的探讨。“回报家乡”是人们提到家乡时第一想到的。因为中华文化推崇饮水思源的感恩行为，所以但凡中华儿女都有一颗回报家乡的心。《山花绽放》所探讨的，是我们应该以一种什么方式来回报家乡。

回报家乡的最典型方式就是衣锦还乡。在中国历史上，很多离开家乡进京赶考的文人，都会在考取功名后衣锦还乡。每次有这样光宗耀祖的人出现，乡亲们总是脸上有光的。不过，乡亲们更开心的，还是因为这种大官或大富回到家乡，往往会一掷千金，在经济上直接救助大家。可以说，这是一种典型的授人以鱼。

由于衣锦还乡声势浩大煽动性强，所以特别容易被媒体所关注，并予以广泛传播。这也就对离乡之人产生了巨大的价值观影响。正如《山花绽放》里的哥哥，考上大学后竟然四年都未曾回家一次。他明显受到了衣锦还乡思想的影响，认为只有出人头地后才能风光地回家。在学业未成的时候，他似乎没有信心回家面对乡亲们期待的眼神。

和哥哥上学的情况类似，片中妹妹所教的学生里有一个叫石头的孩子。石头的父母在他很小的时候就外出打工了，同样是一去多年未回。从父母的来信中可以看出，石头的爸妈也不是没有假期，可是他们希望利用假期加班的双倍工资多挣钱，才导致多年未回。说白了，石头的爸妈不是不想石头，而是想赚更多的钱

看到《山花绽放》中塑造的这些典型人物，我们不得不思考一个问题。渴望衣锦还乡是不是我们内心虚伪作祟的产物？如果我们没挣到足够衣锦的钱，是不是就真的没资格还乡了？

《山花绽放》是敢说真话的现实主义佳作，敢于让我们去思考一些存在是否合理。同时，影片还给出了一个对立的人物——高考后并未选择去上大学，而是留在家乡教书的妹妹。妹妹并不是一个伟人，因为她做出这个选择的出发点是小爱——为了节省家里的开支，为了确保哥哥的学费。可是当妹妹把自己的道路践行下去，我们发现她的坚持绽放的是耀眼的大爱。她为了让每一个学生都能够上学，付出的各种财力、物力、精力都让她每时每刻都在回报着家乡。

虽然妹妹没有直接改变乡亲们的经济条件，但她的回报更直接更深远。相比于衣锦还乡的一次性授人以鱼，妹妹的回报方式才是有机会持续性扭转家乡落后状况的授人以渔。正如影片片尾打出的字幕“世界上有一种人，以别人的快乐为快乐。这种人一生，只会为别人而活。”哥哥在片尾的忏悔，体现出他对自己和妹妹两种方式的审视。面对妹妹的大爱，他的确应该为自己的虚伪而惭愧。

山花绽放 The Most Beautiful Teacher(2020)

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山花绽放(2020)

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