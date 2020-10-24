文/满囤儿

近几年甜宠剧盛行，不过这撒糖撒出技巧和分寸的却不多。如今大家点杯奶茶都从半糖降到了无糖，谁都受不了一次摄入太多糖分。因此，如何把甜宠剧的糖撒到最合适的点上，是一门学校都教不出来的功课。最近爱奇艺独播的《如意芳霏》不仅在撒糖的节奏和力度上掌握得很到位，而且还把糖撒出了缓释的感觉。



所谓缓释，就是撒给你了，但不立刻甜到你，而是缓缓释放，持续甜蜜。由于本剧坐拥河妹资源，所以很容易就组出了多对儿特色鲜明的好嗑CP。在首周更新剧情中，这些CP撒糖的缓释度有明显的不同。有的撒了你就尝到甜了，有的撒了后你还得慢慢品，足够你品到下周的更新。



为什么《如意芳霏》的CP撒糖通常会缓释呢？因为剧中大家比较关注的CP并不是一上来就组哒。傅容的初始CP有晏世子，傅宣的初始CP有齐策，肃王的初始CP也有崔郡主。于是，官方CP必然要经历各自的相识-相知-相恋-相爱-相守。这个过程的节奏不同，带来了撒糖节点的错落有致。情节推动人物关系的力度，也就带来了撒出糖分的缓释程度。那么，本剧几大CP的撒糖缓释度究竟如何呢？看囤儿来给大家深度解析一下。



“速溶夫妇”缓释度：二级

傅容&肃王作为本剧的第一CP，给全剧的缓释特征定了个基调。张哲瀚所饰演的肃王刚登场的时候可一点儿也不像个甜宠剧的男一。他一门心思干事业查案子，眼神中除了自律便没有任何杂念。囤儿都想把他一脚踢到《人民的名义2》剧组去！



随后，剧集不遗余力地为傅容和肃王制造机会，奈何这俩人一个事业为重一个天真烂漫，完全领会不到大家的期望，死活擦不出啥火花来。这糖撒的，别说缓释了，说稀释都没毛病。

直到第四集，两人才有了肢体上较为亲密的接触。肃王的脸上，也终于算是稍微有了动情的迹象。然而，囤儿觉得他这个动情不是爱上，而是对自己的误会而感到的愧疚。这算什么甜，什么宠？你们这撒的不是糖，而是淀粉，还需要我们自己拿消化酶给消化一下是吧！



第六集，速溶夫妇撒的糖终于缓释到期。两人有了一段涉及到身世的长谈，总算是从相识进入了相知。不久，两人有了第一次肌肤直接接触。虽然这次的触碰是最不撩的手碰手，但考虑到之前的肢体接触大都隔着衣服，我们总算是尝到点儿甜的味道了。



速溶夫妇之所以如此名不副实，实在是因为两个角色在走各自的故事线。也就是说，肃王在认真做事时，傅容是“闲逛”状态，两人并不匹配。柳如意出事后，傅容为了救师傅，才开始有一些主动行为。此时，傅容和肃王的两条线才真正匹配起来。后来的假水痘更是一个典型的催化事件，一下把甜度给推上去了。下周开始，速溶夫妇的糖，观众能铆足劲儿磕了。



“笑容可掬CP”缓释度：四级

其实傅容和掬水先生（安王）的糖撒的起始点最早，但是缓释的漫长却是最显而易见滴。从傅容翻墙的身影中，掬水先生就看到了童年的“浓浓”。此时这颗糖就已经撒下了。可你们猜这颗糖缓释到了哪里？第七集！第七集啊！

掬水先生第七集才向傅容袒露了自己的身份，相当于和傅容重新进入了相知。不仅起跑晚了，安王还被傅容戳上了“小跟班”的印记。谁看不出来，小跟班就意味着没有未来啊~~



不过安王的糖撒的虽然缓释期长，但偶尔给的力度很大。比如第八集，他就冷不丁地放了个大招——原来掬水农夫的真意是掬水浓夫。天啊，这颗糖差一点儿把囤儿从椅子上直接给甜翻过去。乖乖！也难怪安王这么急着放大招，毕竟月老红绳被碰掉可是个极大的明示。他和傅容的糖，搞不好都要缓释到没影儿了。



“告白宣言”缓释度：三级

自从金子涵功亏一篑，THE9里的颜，囤儿就独爱许佳琪一人了。追《如意芳霏》，也主要是为了看看她舞台之外的表现。傅宣登场后就把“长姐”这个身份拿捏得死死的，迟迟不肯撒糖。就算她身边有个订婚的齐策，也没让我们尝到任何甜味儿。直到吴白起在人群中多看了她一眼。

换到吴白起这边来说，那一眼就定了终身。他偶然听到齐策和傅宣有婚约的瞬间，明显内心被撞了一下。这种内心波动，相当于最佳新人奖，一生只有一次机会，错过永远不会再有。



这俩人的撒糖节奏有点儿像传统的欢喜冤家。两人的关系始于醉春楼后的互怼。虽然傅宣嘴上说怕人误会，其实内心已经有了萌动的希冀。这个口不对心标志着墙头夫妇的糖正式开撒，只不过由于人物性格的原因，这份糖的缓释度比速溶夫妇要重，比笑容可掬CP要轻。

囤儿很喜欢看吴白起和傅宣之间的“距离”。为了救入狱的师父，傅宣第一次主动接触了吴白起。此时两人聊天，吴白起进了一步，傅宣立刻退了一步。这份刻意保持的距离，就是糖分缓释的根源。第八集里，傅宣向吴白起道歉，吴白起则顺势为更早的事送歉礼（来回都是歉，也真没谁了）。傅宣的手一接歉礼，吴白起的手立刻就撤了。两人依然保持着距离。



这相当于什么？相当于撒糖撒到嘴边却故意不喂进口中啊！观众就眼睁睁看着糖摆在面前，还得自己决定要不要吃。更可恶是第九集这二位终于有了比较明确的心动信号，随后他们之间的距离又被意外给拉远了。可以明显看出，墙头夫妇注定是要进入拉锯战滴。

好在本周更新的最后剧情里，吴白起在“隔墙”的状态下听到了傅宣的真心话。随后吴白起在考核中最认真的时刻恰好被傅宣看到了。俗话说，认真的男人最能打动女人的心。下周的剧情，“告白宣言”的糖估计甜得能快一些了。



难道《如意芳霏》里的CP撒糖都要如此缓释吗？也不尽然。剧中还是有很多缓释度为零的即食即甜的CP哒。比如傅容和傅宣组成的“小鞠佩琪CP”，从一开始就因为傅宣对傅容的宠爱而甜度满分。剧中还有一些短期CP甜度颇高，比如肃王射服了吴白起后也算是CP了，还比如傅容和齐竺反目前也算是CP，再比如更厉害的文先生和鱼的CP，都属意外之甜。

糖多则齁，缓释才爽。下周更新的剧情，估计各大CP的缓释期差不多都将进入新的阶段了，大家就好好沉浸在甜爽的追剧快感中吧。