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满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

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编辑 | 删除 万茜成《爱乐之程》“透明人”？原来她的底色是……

满囤儿 发布于：

这个秋天最值得期待的综艺，当属《姐姐的爱乐之程》了，这部由宁静、万茜、孟佳、李斯丹妮、张雨绮、郁可唯、黄龄7位姐姐和徐峥、周震南两位音乐助演合力打造的音乐综艺真人秀，看点十足。

《浪姐》过后，辛苦了一个夏天的姐姐们终于有机会放松一下心情，从近期放出的先导片中可以看出，姐姐们的相处融洽自在，如沐春风。

在《浪姐》中爆红的万茜，清新飒爽依旧，镜头不多，但都很美。

一、
过去几个月，带着文艺、小众的标签，她经历了一场属于真正的“乘风破浪”。“姐姐”一浪过后，工作变多了，节奏更快了，还要面对随之而来的“人红是非多”。

万茜说一切都要适应：“我和团队都是第一次承受这样的压力，这是在接受和学习的过程。”

这次重回综艺舞台，万茜不卑不亢，不争不抢，状态恰到好处，她还是那个热爱舞台，用心打磨作品的演员万茜。

对万茜来说，演员这份工作，不仅是一种谋生的方式，也是一种自我价值实现的途径。所以，在红与不红之间，万茜并未迷失自己。

不客套、不迎合，很低调，有点酷。

在这个时代的互联网语境下，越来越多的声音被传达到公众空间，越来越多的人有了表达的权利和欲望。但作为一名艺人，万茜并没滥用艺人的资源和名声随意表达

相反，她惜字如金。

二、

毕业于上海戏剧学院表演系的万茜，是比胡歌高一届的师姐，他们曾一起合作过2019年入围戛纳的电影《南方车站的聚会》。

万茜最初大部分时间都在话剧舞台锤炼打磨。

从2002年到2006年，万茜参演的大多都是国家话剧院的大戏，从《怀疑》到《荒原与人》，她都表现得十分出彩，舞台功底深厚。

在她看来，“话剧舞台是用来充电的，影视剧是用来放电的”

提起万茜的表演，最广为人知的，当属她在电影《你好，疯子》中的一人分饰七角的片段。

这是段接近5分钟的固定机位长镜头，万茜一人无缝转换于七个角色，可以说是奉献了堪称“炸裂”的演技，看得观众直呼“鸡皮疙瘩都起来了”。

为了演好人格分裂的角色，万茜在影片开拍之初，就邀请片中的其他六位演员，分别录制了需要她模仿的段落，让她细心揣摩。以自己为本体分裂出六个人的心思，想要同时演好这七个角色，仅仅靠演技是不够的，还得靠演员经年积累。

为了这段表演，万茜一共拍摄了32条，每条演7个角色，怎么讲呢，相当于一口气演了两百多个人吧。

这个片段后来不仅被表演系老师选做课堂上的示范作品，还被《声临其境》用来考验其他嘉宾的业务水平。

除了《你好，疯子》，其实万茜演过的电影还很多。

电影《柳如是》是万茜演艺生涯的重要转折点。那是一部踏踏实实的历史人物传记片，镜头对准的是“秦淮八艳”之首柳如是。要按皮相，万茜算不得大美人，但美人在骨不在皮，要诠释好这个角色，非得演出些味道。

这个人物关键在于转变，她是如何从杨影怜成长为柳如是的。万茜将这种变化诠释得到位。

为了达到这个效果，她在其中付出的努力是沉默而饱满的。

这是一部难得的胶片电影。从刚开始拿到剧本时，万茜就推掉所有工作，花了半年多的时间专门研究这个人物，自掏腰包学习古琴和昆曲。

昆曲太难，足足用了半年时间，她才能唱好《牡丹亭》的《懒画眉》。

柳如是的千娇百媚，万茜都拿捏得很恰当。

同样是演风尘女子，万茜扮演《军中乐园》的妮妮，和柳如是就有完全不同的风情，真是一个眼神就能摄住人。

经由万茜的诠释，眉眼间皆有风情，但身段变换间还有挥之不去的书香气息。她身处欲望横生的“军中乐园”，却也高贵到让人侧目。而这个角色，也为她拿到了金马奖的“最佳女配角”。

在《南方车站的聚会》里，万茜饰演在家具厂工作的女人杨淑俊。

为了片中几秒钟的镜头，在进组之前，万茜专门找了一个木工，跟人学打榫眼，刮腻子和刷漆

演员张颂文看完电影后感慨，万茜在里面给家具刮腻子的表演一看就不是现学的，以他刮过腻子的经验，感觉万茜至少学了两周左右。导演说，“没错，正好两周。”

片中还有一场表演羊癫疯发作的戏，万茜在演戏时，足足喝了一晚上的牙膏沫，怕咬到舌头，嘴里还要含着一根木棍，这场戏最后呈现的效果十分逼真。

她也只是轻描淡写地说，“喝了一晚上牙膏沫，牙齿倍儿棒。”

当演员，为什么要做这些笨功夫？

因为只有这样，才能充分沉浸在这个人物中，表现出角色最自然的状态，那一刻，她已经和角色彻底融为一体了。

三、

谈到表演，万茜曾说过这样一段话：“你在开机之前做好80分的准备，那你的呈现可能只有40分或者60分；你如果做好100分的准备，那你的呈现可能有80分；但是如果你做到更多，那你最后那个角色身上自带的东西，会让人不得不相信。”

尽管在每一次表演中竭尽全力，但她依然不满足。“年岁渐长，沉淀得越来越厚实，对生活的理解越来越深，做过演员才知道，这些都是财富，都是加持我们身上厚重感的东西，我们在塑造一个角色时，必不可少的东西。”

这是万茜的理解，也是她一直以来的诠释。

正是因为把“演员”作为一种对自我的要求，而不是资本，她才能沉下心来，摆正心态，不被一时的浮华遮眼，也不被偶然的失意击败。

也正是把演员作为一种职业，她得以“工作是工作，生活是生活”。

一个有趣的玩笑是，前两年《猎场》爆红的时候，有不少网友觉得胡歌跟万茜很有CP感，呼吁俩人“在一起”，其实万茜那时已经生完小孩了。

只是在微博有个“他拍”系列照片，里面都是她先生为她拍摄的照片，这位“姐夫”是摄影师，至于长相和性格，都无从考究。

最近上节目，关于老公，万茜终于多说了一句——「我希望老公一直宠我」。

在演员的职业之外，她又有自己丰富的生活：考摩托车驾照，攀岩、画画、玩拼图、学弹吉他、射箭，甚至曾经开过魔兽线下公会。

看得出，即便是在不红不火的状态时，她也一直在享受生活。没工作的时候，她就游离娱乐圈之外，过着普通人的生活。

就像她写的那样：逛街，吃路边摊，剔牙，坐地铁，去菜市场买菜还能砍价。好不自在。

穿着爷爷同款羽绒服，在家里练吉他。怎么舒服怎么来。

这种对于生活和职业“拎得清”的姿态，塑造出她身上 “复杂的层次感”。 面无表情的时候，万茜有一种清淡的疏离感，仿佛与周遭的世界隔着一层距离；一旦投身进去，她又是热烈而饱满的，让人时刻都能体会到她的热爱和坚持。

坦白说，借助移动互联网时代的信息传播工具，当下的公共空间有太多表达欲望的机会，也有太多借着流量一炮而红的例子，但作为一个踏踏实实把“演员”作为职业、把演员与生活分得开的女艺人，万茜在开辟和诠释另一种可能，在无数纷扰和流言中以自己的步调稳稳前行、实现自我世界的“万物生长”

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