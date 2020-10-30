网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

满囤儿的时光宅

恋心，练身，链胆，炼神，敛天邪！

http://i.mtime.com/wolfboar/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 有痘痘的脸才叫青春，首部客家电影《我的村我的家》引时代共鸣

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

现在网络上我们经常看到一种现象——新片上映或新剧开播，其中的年轻演员被诟病演技差后，其粉丝就会甩锅给造型师和后期滤镜。感觉如果没有了厚粉底和逐帧滤镜的话，很多演员都会变成枯草一般。这种粉底和滤镜加持的青春，果真是观众们所曾拥有或正在拥有的吗？显然不是。10月30日全国上映的首部客家电影《我的村我的家》从故事内容上也可以划分到青春片一类，但片中没有任何一个演员打上了厚粉底，后期也没给开美颜滤镜。可是，主角脸上清晰可见的青春痘，才是真正的青春啊。正因如此真切地还原了青春，导演彭家轩用娓娓道来引发了观众的时代共鸣。

结构上，《我的村我的家》采用了倒叙手法。影片开头时，主人公陈杰已经是一个创业成功的青年才俊。在公司年会上，他向他的员工们分享了自己十五年前的青春往事。原来陈杰的老家在非常远离城市的小乡村里。虽然这里的原生态景色美不胜收，但完全没有工业，农业的发展也比较落后。再加上陈杰父亲有严重的腰伤，陈杰家在经济上非常窘迫。

有社会经验的人此时能够看得出来，陈杰要想实现后来的阶层跃升，只有一条路可走，那就是“知识改变命运”。虽然近几年有些人在质疑这句话没在自己身上应验，但这句话在中国的的确确是一条基本的社会共识。那些通过考研考博成功化身为阿里P8P9的寒门学子们，哪个不是铁证？陈杰的结局和路径大体都已明了，观众要看的就是他如何把这条路走通。

《我的村我的家》是以70年代末80年代初为时代背景，并以客家人的生活为社会背景。这个时代，客家人的生活还在以一分一毛为起点。片中频繁出现的一分面值的纸币，估计很多年轻观众都没见过吧。虽然时代有点儿远，但引发观众时代共鸣的力量却一点儿都不弱。导演彭家轩用的方法就是让人物融入时代融入社会，把细节做得足够细足够真。比如陈杰脸上的青春痘，一颗颗的，都彰显着准确的高中少年状态。再比如片中角色擦汗的动作，很有客家人生活习惯上的标志性。

陈杰母亲这个角色更是影片的魂，无论是角色设计还是演员表演都入木三分。片中由她引发的泪点段落特别多，无论是为了家庭经济困境而忧愁，还是为孩子的学业而担心，都和天下千千万万的母亲们一模一样。尤其是有外出生活经历的人，看了这个角色，都会想起远在家乡的妈妈。看《我的村我的家》特别能让人感受到一个词——母慈子孝。

陈杰为抓住学业改变命运而做出的努力，对于很多中国人而言都是时代记忆，并不分客家不客家。由于家庭的原因，陈杰多次面临中断学业的险境。可是在自己努力、乡亲帮助、老师关心等多重助力下，陈杰度过了一重重的难关。这些挫折磨砺成为了陈杰的宝贵财富，帮助他在走出家乡后取得了越来越多的成功。陈杰是客家人努力进步的代表，也是整个中国一个进步时代的缩影。影片用真实的不加修饰的态度去还原这个缩影，必然引发观众的时代共鸣。

我的村我的家(2020)

9 .0

我的村我的家(2020)

影评(2)

收藏(0)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：万茜成《爱乐之程》“透明人”？原来她的底... >>

满囤儿

满囤儿 (北京)

男 37岁 双子座

日志分类

我的所有分类(1616)

娱评(53)

剧评(162)

话题(13)

行业(13)

书评(3)

专访(8)

影人(163)

盘点(22)

影评(997)

如果我写...(2)

日志标签
喜剧片 动作片 爱情片 小说改编 悬疑片 动画片 惊悚片 3d 续集 魔幻片 科幻片 剧情片 处女作 战争片 功夫片 青春片 传记片 香港电影 翻拍 剧场版 漫画改编 恐怖片 灾难片 励志片 历史片 印度电影 纪录片 犯罪片 警匪片 武侠片
更多 >>