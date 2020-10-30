文/满囤儿

现在网络上我们经常看到一种现象——新片上映或新剧开播，其中的年轻演员被诟病演技差后，其粉丝就会甩锅给造型师和后期滤镜。感觉如果没有了厚粉底和逐帧滤镜的话，很多演员都会变成枯草一般。这种粉底和滤镜加持的青春，果真是观众们所曾拥有或正在拥有的吗？显然不是。10月30日全国上映的首部客家电影《我的村我的家》从故事内容上也可以划分到青春片一类，但片中没有任何一个演员打上了厚粉底，后期也没给开美颜滤镜。可是，主角脸上清晰可见的青春痘，才是真正的青春啊。正因如此真切地还原了青春，导演彭家轩用娓娓道来引发了观众的时代共鸣。



结构上，《我的村我的家》采用了倒叙手法。影片开头时，主人公陈杰已经是一个创业成功的青年才俊。在公司年会上，他向他的员工们分享了自己十五年前的青春往事。原来陈杰的老家在非常远离城市的小乡村里。虽然这里的原生态景色美不胜收，但完全没有工业，农业的发展也比较落后。再加上陈杰父亲有严重的腰伤，陈杰家在经济上非常窘迫。



有社会经验的人此时能够看得出来，陈杰要想实现后来的阶层跃升，只有一条路可走，那就是“知识改变命运”。虽然近几年有些人在质疑这句话没在自己身上应验，但这句话在中国的的确确是一条基本的社会共识。那些通过考研考博成功化身为阿里P8P9的寒门学子们，哪个不是铁证？陈杰的结局和路径大体都已明了，观众要看的就是他如何把这条路走通。



《我的村我的家》是以70年代末80年代初为时代背景，并以客家人的生活为社会背景。这个时代，客家人的生活还在以一分一毛为起点。片中频繁出现的一分面值的纸币，估计很多年轻观众都没见过吧。虽然时代有点儿远，但引发观众时代共鸣的力量却一点儿都不弱。导演彭家轩用的方法就是让人物融入时代融入社会，把细节做得足够细足够真。比如陈杰脸上的青春痘，一颗颗的，都彰显着准确的高中少年状态。再比如片中角色擦汗的动作，很有客家人生活习惯上的标志性。



陈杰母亲这个角色更是影片的魂，无论是角色设计还是演员表演都入木三分。片中由她引发的泪点段落特别多，无论是为了家庭经济困境而忧愁，还是为孩子的学业而担心，都和天下千千万万的母亲们一模一样。尤其是有外出生活经历的人，看了这个角色，都会想起远在家乡的妈妈。看《我的村我的家》特别能让人感受到一个词——母慈子孝。



陈杰为抓住学业改变命运而做出的努力，对于很多中国人而言都是时代记忆，并不分客家不客家。由于家庭的原因，陈杰多次面临中断学业的险境。可是在自己努力、乡亲帮助、老师关心等多重助力下，陈杰度过了一重重的难关。这些挫折磨砺成为了陈杰的宝贵财富，帮助他在走出家乡后取得了越来越多的成功。陈杰是客家人努力进步的代表，也是整个中国一个进步时代的缩影。影片用真实的不加修饰的态度去还原这个缩影，必然引发观众的时代共鸣。