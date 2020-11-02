文/满囤儿

随着殷署长被池铁城一枪击毙，水母的行动进入了第二阶段。不过《瞄准》的剧情进入第二阶段的标志，还得是第十兵团唐司令的下线，以及接盘侠廖军长执行了明摆着去当炮灰的军令。毕竟，《瞄准》的整个第一阶段剧情，松江市斗得再热闹，其目的也是为了左右第十兵团的走向而已。第十兵团的走向明确，才能标志着整部剧的阶段性进展。



其实在囤儿看来，第十兵团的戏份虽然不多却特别有看头，俨然一场真实的职场厚黑学大赏。唐司令、钱参谋、庄老、廖军长四个核心所处的立场、所权衡的利弊、所采取的决断，都是相当透射人性哒。吃透《瞄准》中的这条人物线，堪比读上数本职场心理学成功学之类的书啊。



第十兵团在第8集才以本貌示人，之前都只存在于松江线的台词中。而且第十兵团的内部特征，直到第19集才被捋清。因此，这条线需要大量的观剧经验才能从一开始就把握住。囤儿就先帮大家捋一下，然后再细讲。



第十兵团作为一个大职场，内部有三个派系。首先，名为最高领导的唐司令，实际只控制着两个地方保安师改编成的杂牌师。这导致了他在这个职场里看上去是唯一能拍板的人，实际上只是一个外来的背锅侠，时刻都得对另外两股势力察言观色。其次，蒋介石空降到第十兵团一些用于监视的嫡系。其中钱参谋就是最典型的代表，人虽微但言却重。很多人都在职场里遇到过部门里被安插了董事长亲戚的难受劲儿吧。



最后，兵团的真正战斗主力是兵力占八成以上的楚军。这是由同盟会元老廖远峰、秦鹤年于辛亥革命时所创建，几十年下来早已赫赫有名。尤其是第八军军长廖杰，不仅是廖远峰的遗腹子，更是被秦鹤年一手带大，乃楚军创始人的亲儿子。整个楚军都唯他马首是瞻。庄老是楚军创立之初的28人之一，虽然实权不大，但由于其阅历深厚，看事通透，所以谁都得给个面子。



看过这个派系构成大家就能明白了，第十兵团的内部斗争，就是有背景的钱参谋，与掌握实力的廖军长之间的不服。外行想让内行为自己当炮灰的事，中国几乎每一个职场都多少存在吧。而夹在两者之间的唐司令，自然要想尽办法回避自己背锅侠的命运。



第十兵团登场的第一场戏就是一场毫无凝聚力的会议。这会开得极为松散，与会人员各怀鬼胎。其后不久，他们接到上面下达的改道军令，意识到作为后娘养的部队，这次是要被用作炮灰了。因此，第十兵团很像一个大集团里的边缘部门，正处于被战略抛弃的挣扎。不过职场的抛弃最多是裁员，而战场的抛弃可就是送命啊！换作是你，你能不考虑自保的事情？



其中心思最细腻行动最频繁的当属唐司令。他通过殷署长去找“东家”秦鹤年，一方面是为了最大化保存第十兵团，另一方面却包含了极大的私心。他想用整个第十兵团来向共产党要价，要一个不低于司令的职位。这就相当于某些高管跳槽的时候，带上了自己的团队一起跳。说好听是带着兄弟们一起另谋生路，而实际上可能是为了向新公司要更高的价码。



钱参谋曾和庄老谈论过一次“养老之道”，明显是在暗示庄老要给自己找后路。不过庄老还是很有执念滴。其实庄老和廖军长，是同一个体系里的前辈和后辈。他们的行动可能有冷静和冲动、变通和固执的区别，但至少心是一致的。钱参谋被楚军这个体系视作外人，被视作有窃取之心。职场中的团队融入也是这样，重要的是心是不是一致，而不是性格和办事风格。总想着利用团队去当炮灰的钱参谋，就算能得逞一时，也绝不可能被楚军这个团队所接纳。



随着第十兵团里的四大核心立场已经鲜明化，他们再开战略会议的时候，明面上的和暗地里的较量就更加好看了。钱参谋在会议上总是各种打鸡血灌迷魂汤，为的就是捧杀，可谓狠毒至极。庄老则总能一针见血地点出钱参谋的漏洞，然后还自称老庄来摆低姿态。廖军长通常并不发言，只有在手下被钱参谋的冷嘲热讽激怒后才吼一声“这里轮不到你说话”。人都说了那么多话了，你才发话让人闭嘴，合着前边那些话都是你默许的呗。这节奏点拿捏的，真不愧是职场厚黑学的专家。



唐司令从一开始就展现了贪婪的内心，因此他的结局也是一开始就注定了的。眼看大价码拿不出后，他立即拿出了新的起义计划，同时还想把白菜要到猪肉的价钱。在得不到殷署长回信电报的时候，他的第一反应是怀疑共产党是否反悔，或者是否要讨价还价。在第十兵团这种泥潭型职场里，小贪婪很可能会被人所利用，从而酿成大祸。唐司令最后正是被钱参谋将计就计地摆了一道。



其实他早就知道自己和殷署长之间的事情已泄密，但他并没有下功夫去找泄密源，而是不断打自己的算盘，谋最大的投诚效益。最后，正是他没能查清楚底细的亲信副官出卖了他。他被曝光得太彻底了，彻底地连摊牌都不好使。他已经被算计，已经被放在油锅上煎了。显然，他的贪心最终害得他功亏一篑。虽然职场中大家不至于像唐司令这样输得连命都丢了，但过于执着于回报而因小失大的事，还是要警惕啊！



唐司令死后第十兵团群龙无首，廖军长这个具有实际号召力的人便体现出最大优势。尤其是钱参谋矛头转向庄老后，廖军长立即给庄老撑腰，并厉声禁止他提秦老帅，气场着实man爆了。钱参谋毕竟是老狐狸了，早就看透了团队的实际领头羊，立即宣布任命书，把廖军长捧成了代司令，也就相当于捧成了接盘侠。更厉害的是，钱参谋连廖军长会提出的条件都提前准备好了。这才是算无遗漏啊！要是董事长的眼线亲戚们都这么有智商的话，也就不至于有那么多鸠占鹊巢的惨案了。



虽然第一代背锅侠唐司令已经下线，但是第十兵团这个职场泥潭还在继续。第二代背锅侠廖军长身上的变数更多。他和楚军是命运共同体，一荣俱荣一损俱损。这个兵团将走向何处，这本职场厚黑学又将以谁胜谁负来做结呢？《瞄准》的第二阶段，让我们继续耐着性子追第十兵团这条线哈。