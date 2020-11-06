文/满囤儿



不管是不是沿海居民，中国人都会喜欢一个状态——风平浪静。没有风浪、平静无事，往往意味着一切顺利，太平安康。然而，这个原本大家向往的好状态，很可能被一部电影给颠覆掉。那就是黄渤首任监制，由李霄峰导演，章宇、宋佳、王砚辉、李鸿其、邓恩熙主演的犯罪电影《风平浪静》。看过这部电影，囤儿以后最怕的四个字就是——风平浪静。

本片曾于2020年7月29日在上海电影节首映，当时便引起了圈内的关注。影片的内涵之深，笔触之锋，表演之狠，都大大拔高了其口碑。从那时起囤儿就对它充满期待。如今，《风平浪静》定档11月6日在全国上映，一场对汉语词汇“风平浪静”的大颠覆必将上演。

和众多以呈现犯罪过程的外化型犯罪片不同，《风平浪静》显得非常内向。影片虽然也有具体的犯罪行为，但看过全片后，你会对“犯罪”这两个字有一个全新的认识——白刀子进去红刀子出来是犯罪，但远远不是对人对社会伤害最深最广的犯罪。这个社会有太多操作能让一切重归于风平浪静，但其实只是把暗涌藏进了海底罢了。

影片戏剧矛盾缘起于男主角宋浩的高考保送名额被人顶替了。他在建委任职的父亲得知后勃然大怒。可是仔细一询问，顶替者竟然是李副市长的儿子。如果这种事落在你头上，你会怎么做？无非两种选择：其一，忍气吞声，重新复习备考；其二，找上门去闹他一闹，把失去的抢回来。

第一种方案的直接结果就是——风平浪静。第二种方案呢？看上去好像会掀起腥风血雨，但其实不然。宋浩父亲虽然在家里气势汹汹，但是在和李副市长坐到同一个桌子上，并听到身边人祝贺自己被提拔成建委主任时，立刻就止住了。李副市长一句恭喜，轻描淡写地让宋浩的父亲回归了平静。你看，无论你选择一还是选择二，人家都有办法让你风平浪静。可以想见，即便你发明出选择三，也逃不过风平浪静的结局。

影片戏剧矛盾的另一重是少年宋浩的失手伤人。父亲为了掩盖儿子的行为，埋下了一颗大雷。离家15年后再回来，宋浩变成了沧桑的小市民，而李公子则成为了地产商。等等，地产商？建委主任？这不应该只是巧合而已。这15年李家和宋家的财富积累，若没有点儿什么官商勾结的助力，谁会信？

影片一次次掀起波澜，又一次次重回平静，其内在的推动都不是自然而是人为。李市长和李公子，在平静的表象之下掌握着一股超越自然的力量，能够有效地影响和控制宋浩和宋浩父亲这种人。就像《长夜难明》里那股一直没露面的力量，隐秘却强大。这就是为什么《风平浪静》大部分时间都没有直接的犯罪场面，却通篇都处于犯罪气息之中的原因。观众和宋浩一样，始终被一种抽象的，弥散在空气中的犯罪因子所折磨着，直到一瞬间突然的崩溃。

宋浩是勇敢的，他本有机会进入这个风平浪静的体系之中，就像他的父亲那样。可他的善良还是让他做出了拒绝，就像被网住的鸟儿拼死冲破禁锢一样，必将付出鲜血甚至生命的代价。风还会平，浪依旧静。这人为制造出的风平浪静，当真是最让人害怕的东西啊！