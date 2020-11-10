文/满囤儿



刚刚收官的《越过山丘》展现了时代发展大潮下的民营汽车行业，实力派演员柳小海在其中饰演了一位颇受网友好评的大Boss——天冠集团总裁彭博。不过让人意外的是，这个总裁并不是传统意义上的霸道总裁，而是喜怒哀乐皆有血有肉。鉴于国产行业剧男女一经常开着挂在行业里谈恋爱，反而是彭博这个大哥总裁更多地肩负了呈现民营汽车行业风貌的重担。于是，柳小海表示，彭博不能太像小说里的霸总，而更应该接近现实中的大企业家。

《越过山丘》整部剧第一个爆发的角色，正是柳小海饰演的彭博。他在办公室对弟弟的一通训斥，真切地让观众体会到了什么叫“劈头盖脸”。这段戏可以看出，柳小海有丰富的影视表演经验，很清楚摄影师采用了仰视角，也很清楚自己和对手角色有高低差。于是，他利用了这个角度和高低差，营造出从上向下的压迫感。而且在这顿训斥中，他也不是一味爆发，而是在和弟弟说理的时候有所放缓，立刻让观众察觉出这个哥哥的心里有弟弟。而后边的剧情也的确一而再再而三地展示出这位大哥对弟弟的爱。因此，柳小海用爆与缓的调节，预示了人物关系。

彭博作为家里的大哥和工作上的总裁，肯定有霸道的一面。比如他给受伤的弟弟喂饭，弟弟已经说不想吃了，他依然要多喂一口。这个霸道行为其实是在交待人物的前史，这是一个当过“爹”的大哥哈。其它霸道行为就更不用说了，彭博每一次在天冠的工作上发怒，柳小海的爆发力都能把观众吓一跳。会议上，他甩下一句“能不能干，你们看着办！”谁还敢出声？

如果彭博这个总裁只是单纯的霸道，那是不会进入演技派的法眼滴。别看彭博不是《越过山丘》的一号人物，但他故事线跌宕起伏且极具现实代表性，情感关系包含多个方面，可以说喜怒哀乐都给演员提供了演绎空间。这也就无怪于柳小海称其为“迄今为止最喜欢的一个角色”了。有责任心有艺术表达欲的演员，自然不会放过这么好的发挥机会，遇到了也自然不会吝啬心血。

于是我们看到，柳小海对彭博在戏中的喜怒哀乐都认真仔细地去拿捏。我们能在彭博被爷爷送了一个超人手办时，从他脸上看到萌；能在彭博出席天冠发布会时，从他身上看到范儿；能在彭博关心弟弟安全时，从他眼中看到急；能在彭博听爷爷训话时，从他的笑容里看到乖；能在芊芊给他喝其并不喜欢的甜粥时，从他语气中听到静。

彭博之所以只是偶尔霸道，是因为他像现实中的总裁一样，大多数时间都要在表态前权衡很多利弊，比如权衡是否换律师事务所，权衡是否采纳七天试驾方案等等。而这种权衡的戏码，统统都是内心戏，柳小海把这好多内心权衡戏，都演出了一种“脑壳疼”的效果。原来总裁在霸道之外，烦心的事更多呢。

《越过山丘》这部剧在处理情感戏时比较喜欢营造特征场景，把角色扔到一个有影像暗示味道的场景里，然后让观众去品味他的感情波动。彭博的情感线里，囤儿最喜欢的一个标志性场景，是赖菲尔帮他挡酒后，在一群喝high的人里，他独坐而笑。这个镜头特别有画面质感，无论构图还是柳小海的表演，都能给人留下深刻的印象。不仅彭博在此时此刻的五味杂陈让人一目了然，而且在这一瞬间，他与赖菲尔的感情明显地产生了化学效应。

还有一处高光处理，是彭博向赖菲尔提出分手后。赖菲尔请求他：“你要照顾好你自己。”柳小海稍微停顿了一下，然后只说出一个“好”字。两人的表情都被施加了强力控制，呈现一种不合时宜的平静。于是“时间紧任务重”成了两人的心照不宣。而这个心照不宣，显然比任何痛苦的表情和话语都更加撕心裂肺。据说这段戏是柳小海亲自精简成这样的，可见他对彭博这个角色有着非常深层次的认识。

在彭博的长辈之间曾有过一句台词：“小孩子吵架，咱们不用理会。” 换言之，在汽车行业的老一辈眼里，这群车二代车三代里也就只有彭博能够不算“小孩子”。他们知道彭博不会去吵架，大事小事都能以他们认为合理的方式去平息。这是彭博作为一名总裁的成功，却不一定是他想要的一切。他只是想做到爷爷嘱咐的大孝——眼里有天下，心中有山河。

彭博对弟弟的关爱之情，算是电视剧里亲情的常见套路。不过柳小海还是在表演时设计了很多戳心的细节。比如弟弟讲起这几年受到哥哥的照顾，听得彭博眼中含泪。为了不让泪水掉出眼眶，他故意做了一个仰头往上看的动作。还有弟弟为了帮天冠挽回邱行长，在饭桌上勉强而为的毕恭毕敬，令彭博的眼球中充满了血丝。这些特写镜头捕捉的表演细节，再次证明了柳小海演技的精湛。

现在流行“剧抛脸”，而柳小海甚至可以称之为“剧抛人”，因为他很喜欢把自己的言行心态整体打包后与角色做交换。对比《奔腾年代》的周铁锤、《神探柯晨》的方竟成和本剧的彭博，可以发现戏中柳小海的语气、姿态、气场、精神面貌都截然不同。每一个角色都有一个外在和内在的统一，又能通过各自的细节传达出来。这也许就是创作型演员的过人之处吧。不得不说，柳小海的这种创作主动性，确确实实地把彭博这个角色提升到了一个更高的层次呢。今年湖南卫视预计还会播出他与焦俊艳、张若昀合演的《完美证据》，肯定又会是一个值得把喜怒哀乐细细品味的角色吧。