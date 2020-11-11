文/满囤儿



近几年90后陆续杀入社会，其中不乏通过创业而实现迅速暴富的例子。各种“喜提XX”在社交网络上流行开来，弄得人心惶惶越发浮躁。80后当年北漂时的各种辛酸哭诉，突然变成了后辈眼中的一种矫情。其实，虽然创业给年轻人提供了更有挑战性的事业发展选择，但肯定不是所有创业者都能一路顺风。北漂沪漂深漂依然会遭遇或长或短的困难期。只有困难期咬住牙挺过去的人才能收获成功。11月11日全国上映的爱情喜剧《分睡契约》，就描述了年轻创业者在成功前所遭遇的困难期，堪称一本困难期咬牙坚挺指南。

《分睡契约》的男主人公毕青松属于传统北漂，虽然身处快递业的最基层——快递员，但是通过对市场的观察和分析，敏锐地发现了夜间快递的商业契机。他既有80后北漂肯吃苦能吃苦的精神，又有90后北漂敢想敢干的魄力。他不仅把自己的快递业务做到精英级别，还利用闲暇时间创作了一份专注于夜间快递的APP的创业企划。虽然心有猛虎，但受限于专业知识和相关经验的不足，毕青松的企划处处碰壁。他显然处于一个非常困难的时期。

《分睡契约》的女主人公楚月并不是传统的北漂，而是更具争议的群体。她的恋人是一位比她年长20岁的大老板。虽然她没有当小三的主动愿望，但在外人看来，由于她的衣食住行都来源于老板恋人，所以客观性质就是被包养。虽然楚月有很好的教育背景，但她并没有去工作，而是过上了上海名媛伪装出的那种生活。不幸的是，楚月的恋人破产了，曾经拥有的一切都瞬间消失。她不得不回到社会上，在闺蜜的帮助下重新开始。她显然也处于一个非常困难的时期。

由此可见，虽然毕青松和楚月是两种年轻人，但他们都处在了人生最困难的时期。他们需要做的便是开源节流。提到节流，在北漂群体里最首当其冲的便是想办法把房租降低。这就有了本片的故事核——分睡。两人为了分摊房租，达成了一项君子协议：楚月白天上班晚上回家睡觉，毕青松白天在家补觉晚上在外工作。两人严格按时间段进出房间，互不干涉生活。虽然这种分睡合租的方式看上去很尴尬，但在现实中确实是很多年轻人的无奈之举。

相对于毕青松急切的节流，楚月更迫切的是开源，否则即便是半份房租也要拖欠了。楚月并不是好吃懒做的女孩，她开始尝试上班、当舞蹈老师、开网店等等主流工作。不过社会对楚月这种漂亮女孩并不友好，她的工作总会遇到磕磕绊绊。那么，年轻人究竟该如何挺过困难期呢？

从片中的故事能够得到一些启示，那就是互相帮助，抱团取暖。毕青松和楚月原本是井水不犯河水的状态，但是随着日子一天天过，两人难免产生了一些交集。虽然这些交集有些变成了喜剧有些变成了悲剧，但相识后的两人还是擦出了火花。楚月工商管理的专业知识协助了毕青松撰写出更严谨更有说服力的企划书，毕青松也帮助楚月重新建立起自强自立的信心。在咬牙坚持奋斗一段时间后，两人果然都在各自的事业上取得了更好的成就，成功地脱离了困难期。

《分睡契约》不仅在故事上抓住了年轻人奋斗历程中的典型，还在台词撰写上展现了编导深厚的社会观察力。尤其是楚月和几个闺蜜在一起聊天的几场戏，话题中经常会提到一些话题热度很高的社会现象，并通过角色的嘴，表达了很多编导的看法。如果把这些台词整理出来的话，估计都能上《脱口秀大会》了。

其实困难期并不可怕，社会现象不顺心也不可怕，像《分睡契约》这样嘴上讨伐一下，然后再在生活中踏踏实实的开源节流，并寻得一些靠谱朋友的帮助，一咬牙一坚持就过去啦。没准你就还真像片中所演的那样，在咬牙坚持的过程中还充满欢乐收获幸福呢。