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编辑 | 删除 鬼才影人最后一舞，《怪癖英雄》展现浓烈融合风

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

2020年是人类电影史最惨烈的一年，不仅因为疫情而导致了全球电影行业大规模受限，更有众多优秀的电影人相继离世。比如电影配乐大师埃尼奥·莫里康内、《黑豹》的主演查德维克·博斯曼、日本人气男星三浦春马、奥特曼剧本缔造者上原正三、三金影帝吴朋奉、胡汉三的饰演者刘江、江姐的扮演者于蓝等等。行业是由人才支撑的，每一个优秀影人的逝去，都是无法弥补的损失。

今年6月10日，我们还失去了一名圈内公认的“鬼才影人”——文谦。因突发心梗辞世的文谦，给中国电影圈带来的冲击更为意外。张钧甯等与其合作过的明星，当时纷纷发表微博表示难以置信。毕业于纳霍德卡艺术学院的文谦，在20余年的艺术生涯中身兼监制、导演、演员等多种身份，为观众带来了很多风格强烈的影视作品，代表作有获金鸡百花电影节国产优秀影片奖的《西红柿红了》、获海南国际电影节最佳优秀影片奖的《老人、孩子和外国人》，以及在湖南卫视播出时拿下全国收视第一的《童话二分之一》。

文谦在创作力最盛的年龄离世的确是一大憾事，而这份遗憾终于有机会得到一些弥补。因为文谦作为电影人的“最后一舞”——其担任制片人、监制、主演的风格化动作片《怪癖英雄》定档于11月13日全国上映。影片导演王照达多次对媒体表示，影片拍摄期间文谦老师给予了很多指点和帮助。两人磨合了很多大胆的想法，终于打造出独树一帜的影片风格。王导希望这部风格鲜明的影片，不愧于文谦老师的鬼才之名。

《怪癖英雄》的剧本原型是根据克林特·伊斯特伍德主演“镖客三部曲”中的第一部《荒野大镖客》改编而成，并巧妙地把美国西部文化嫁接到了中国的西部地区——传说中行事颇多怪癖的独行强者金枪客，于消失多年后突然来到了花柳镇。花柳镇有两大恶势力，分别为老谋深算的柳门帮和手段狠辣的花脸帮。镇上的百姓常年被两个帮派欺压，生活水深火热。金枪客以外乡人的身份伪装，于两大帮派间机智游走，利用一张藏宝图，成功挑起他们的死斗。不料，文谦饰演的柳门金抓住了金枪客的弱点，将其逼上了绝路。

在何平导演1991推出电影《双旗镇刀客》之后，内地市场的西部类型片空缺了近30年。作为纯正的西部枪战电影，《怪癖英雄》将填补上这个空缺，为广大喜爱西部类型片的观众呈现一段段耐人寻味的视听盛宴。

在西部片的类型背景下，王照达和文谦更是开发出了极其强烈的个人风格，在部分场景里巧妙地设计了浪漫元素、时尚元素——枪战配上探戈风音乐，气质上当真是超级swag。主人公金枪客更是“怪癖”属性十足。文谦合作过蔡徐坤这样的顶流偶像，因此在片中的某些段落里，他们甚至把剑拔弩张的正邪对抗拍出了偶像般的狂拽酷。

为了在西部片中融合一定的喜剧元素，《怪癖英雄》大胆启用了在《欢乐喜剧人》上有过出色表现的本山传媒艺术团团长张小伟和当红女星娇娇。比赛时他们的小品经常有一些情景上的设定，所以跨界到电影表演，并不会让观众出戏，反而惊喜连连。本片的喜剧也并不是生硬搞笑，而是在人物特点、偶然事件上制造一连串的黑色幽默。

由此可见，虽然《怪癖英雄》采用了一个很老的框架，但是却处处体现出了新。试映会上，现场观众的反馈综合评分高达9.1分，被誉为继《驴得水》之后最能成为年度黑马的电影爆款。这，也许正是鬼才电影人们最真实的风范吧。

怪癖英雄(2018)

8 .0

怪癖英雄(2018)

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