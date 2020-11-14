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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 《婚前故事》里女神世姐尤物，都于婚前栽在同一件事上

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

不知道现在的年轻人是否还听说过“婚前检查”这个词。就连刚过了结婚十周年纪念日的囤儿，当年领证时也跳过了这项传说中的恐怖关卡。虽然囤儿没亲身体验婚前检查，但是当年还真是没少听到有情人倒在这最后一关的故事。11月13日全国上映的爱情电影《婚前故事》，就和观众聊了聊三个年代里，有关婚前检查的小故事。

《婚前故事》共有三个形式上独立成章，内容上暗藏关联的短篇。时代背景分别设定在了上世纪80年代中期、上世纪90年代末期，以及本世纪初期。这三个时期，倒是很能代表“婚前检查”这项政策在历史长河中的存在节点。看来编剧&导演郭廷波，在搜集素材和社会观察上没少下功夫。

比故事更先映入观众眼帘的，是三个章节里的三位女主演。第一个篇章的女主演是内地最具代表性的知性女神——韩雪。韩雪从入行就顶着学霸的头衔，在各种领域都取得了相当瞩目的成就。可以说只要她有兴趣参与的事，无论是舞台还是银幕，无论是影像还是文字，她都能成为女神。这稳定度，在内地毫无疑问是独一份。

本片里韩雪饰演的是一个上世纪80年代的年轻女孩，和现代知性女神的形象完全不同。演技好就是有任性的本钱。韩雪的时代感和年龄感都拿捏得很出色，把魏大勋饰演的男主角的心勾得死死滴。两个人在那个婚姻刚刚摆脱包办的年代，一瞬间就品尝到了自由恋爱的甜蜜。一个清纯如水，一个热情似火，韩雪和魏大勋在银幕上配得一塌糊涂。然而，这样人见人爱的女神，竟然在婚前检查这关彻底栽了。太让人惊讶了！

第二个篇章的女主演是第二位获得世界小姐冠军的中国人——于文霞。你在网上查她的图，基本上都是盛装写真，而在《婚前故事》里，你却能见到这位世姐的休闲装和素颜。你别说，这世姐的底子就是不一样，原装素颜超耐打。

和第一个篇章的风格不同，这段故事偏向于喜剧。因为于文霞片中的未婚夫是个老外，而她把这个老外带回了老家。于是，老外就不得不经历一连串中国乡俗的考验。说实话，中国某些地方的规矩又多又严苛，连囤儿都会觉得吃不消，更何况一个老外呢？于是，这段搞笑的事就多了去了。这位老外被家族里的叔公舅爷们折腾得生不如死啊。最后压倒他的稻草，正是族里自己实施的婚前检查。乖乖，医院的婚前检查都要进入历史了，你这儿还搞非正规哒。就算是能娶到世姐，咱外国爷们儿也不能忍。

第三个篇章的女主演是演过很多性感尤物的新生代美体女星——童苡萱。北京体育大学体育艺术系表演专业本科毕业后，童苡萱以优异的成绩继续攻读北体研究生。在新生代女星里，她身材上的健美感是个巨大优势，也因此接演了很多性感角色。就是这样的尤物，在《婚前故事》里却变身成一位丧偶村妇。这转型挑战，幅度也忒大了。

不过这倒是给这个篇章充分的说服力，因为在这个篇章里，饰演她未婚夫的韩文亮为了能娶她可谓是倾尽了家财。你想想，一个带着俩孩子的丧偶村妇，要是没点儿颜值和身材上的亮点，能让犟得像头牛的铁憨憨如此无畏流言吗？这俩人为了做婚前检查可谓跋山涉水，旅途上惊险与惊喜并存，看得囤儿老开心了。不过他们的时代是婚前检查的历史尾巴，因此最后所谓的“栽”也最奇葩。你绝对想象不到哦。

婚前故事(2019)

8 .0

婚前故事(2019)

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