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编辑 | 删除 陈凯歌《演员2》被选手爆料不养生，敬业才是创作魂啊

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

在最新更新的第七期《演员请就位2》中，陈凯歌合作新生代演员任敏、陈宥维、董思怡带来了根据电影《过春天》改编的影视化短片《过关》。该作品最终在现场投票环节中名列当场第一名。陈凯歌的导演功力，尤其是调教演员的功力，得到了业内外的广泛认可。

节目中最有趣的一幕，发生在《过关》的映后交流里。本季拿了一路S卡的任敏，在节目中“吐槽”陈凯歌导演不养生。因为陈凯歌导演虽然年纪不小了，但并不像有些同龄或同辈导演一样，限制自己在片场的工作时间，对拍摄得过且过。他依旧不遗余力，每一条都跟演员抠情绪，每一条都和演员沟通。以至于他的工作时间，比很多年轻导演还要多；工作强度，比年轻时一点儿没有减轻。

其实养生不养生并不重要，重要的是你养生的时间、养生的目的，以及你是否有养生的必要。囤儿相信陈凯歌导演在非拍摄期和非筹备期的时候，也一定会很注重身体健康的维护滴。他的养生，是为了关键时刻能够拼得上去。因此，就像你在NBA总决赛里绝对见不到养生詹一样，你在拍摄现场，也绝不可能见到一个养生的陈凯歌。

敬业一直以来都是艺术创作的魂。真正的创作者，在拍摄现场，脑子里是停止不了高速运转哒。你看陈凯歌在现场给陈宥维和任敏讲戏，并不是讲那些剧本上已有的内容，也不是给你搬书本上的名词解释，而是经常会用到“太抗拒了”、“这句话是真的”、“有点儿假”等表达。

他在拍摄现场死磕的，全部都是细微尺度上的拿捏。而且他还经常通过调整小动作来深化人物。可见，陈导在拍摄现场时虽然脾气平和语速不快，但脑内满是风暴。囤儿一看这种状态立刻就明白了，就算你让陈导睡一会儿，他在梦里也会继续抠戏哈！这种敬业，源于对艺术的痴迷，是创作者必须有的激情。它不一定能决定艺术从业者走多远，但一定决定着其造诣高峰究竟能有多高。

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