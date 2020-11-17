文/满囤儿



提到体育题材电影，大家首先想到的是“燃”。其实在营造热血的竞技氛围之外，以小众运动为题材的电影，还肩负着纠正大众误解的社会责任。比如11月17日全国上映，腾图导演的励志电影《冰球少年》便是一个很好的范例。在国家体育总局体育文化发展中心的指导下，该片不仅拍出了冰球运动的燃，而且还纠正了很多大众对冰球的误解，更有助于冰球运动在社会上的推广。

《冰球少年》讲述了陈皓指导带领的北京少年冰球队“火烈鸟”队为了提高实力来到了呼伦贝尔，与严师张猛指导的“明日之星”队联合集训。两队小球员从抵触到融洽，不仅在技战术上得到提升，而且还收获了友谊和成长。冰球的魅力，借助训练、比赛等场景一览无余。精心编写的故事和人物，更是非常巧妙地纠正了社会上对冰球运动的诸多误解。

误解一：冰球是贵族运动

由于场地稀缺、装备特殊，冰球训练的学费相比一些夏季运动要高不少。于是，社会上有一种误解，认为冰球是有钱人玩的运动。《冰球少年》用“明日之星”队纠正了这个误解。明日之星队没有火烈鸟队的统一训练服，甚至训练和比赛用的装备都是“二手货”。他们在冰球训练上的花费，显然已经通过各种方式降到了最低。

可是在竞技场上，他们和火烈鸟是绝对公平的。更好的装备并没有给火烈鸟带来任何水平上的加成。火烈鸟的小球员们，也在陈指导的规范管理下，不再娇生惯养，抛掉了美味的零食，开始接纳更健康的运动营养餐。《冰球少年》告诉人们，体育是人类文明中最公平的领域。冰球绝不是有钱人的游戏。

误解二：冰球鼓励打架

在商业冰球赛场上，允许发生冲突的球员以扔掉球杆脱下手套为标志，向对方发出单挑邀请。尤其是很多视频自媒体，还专门把职业赛场上的单挑段落集锦起来博取点击率。这些火爆的打架场面，让很多不了解冰球运动的人误以为冰球运动是鼓励用打架来解决争端的。这真是一个大大的误解。《冰球少年》虽然以儿童为主角，但并没有回避这个敏感的话题。

片中火烈鸟队有一名天赋极高的小球员叫子豪。他个人的进攻得分能力很强，也就因此经常成为对方球队重点照顾的对象。在打不开局面时，子豪的暴躁脾气便容易被激烈的身体对抗引燃。在一次摔球杆后，陈指导立即与子豪展开了一段长谈。交谈中陈指导解释了逞英雄和真英雄之间的区别，劝解子豪不要被那些商业作秀行为所带偏，要他认清允许不代表鼓励。控制情绪、保持理性，同样是优秀运动员的必备条件。当子豪拥有了为了集体的心胸和气质，火烈鸟也终于战胜了之前惨败过的对手。

误解三：只有孩子才得到成长

很多家长送孩子去练一项体育项目，目的肯定是希望孩子能够得到身体素质和精神意志上的磨练和成长。不过，得到成长的果真只有孩子吗？诚然，经过规范的训练和比赛，孩子们都会得到全面的素质成长。《冰球少年》则通过故事和人物来告诉我们，其实在陪伴孩子训练和比赛的过程中，成年人也会得到成长。

比如两个队的陈指导和张指导，虽然运动造诣很高，但是在处理人际关系上还是有不成熟之处。如何与小队员沟通，如何体谅小队员的心情，如何劝解和鼓励，如何刺激出他们的潜能，都是他们要学习和摸索的地方。正是因为人物关系处理得细腻，《冰球少年》有效地描绘出了老中青三代人对冰球运动的执着追求——老一代的奋斗精神，下一代的执着传承，新一代的朝气蓬勃。这就引导观众不仅能看到冰球对人身体素质的锻炼，更看到了冰球在人格塑造上的重要作用。

不仅两位教练员得到了成长，以子豪父母为代表的家长们其实也收获了成长。子豪父母之前只担心孩子吃得好不好、睡得好不好等物质层面的生活，后来也渐渐懂得了儿子顽强拼搏，勇于争胜的决心，被儿子所展现出的忍耐力和团队精神所打动。

在积极筹备2022年冬季奥运会的时代背景下，《冰球少年》的推出有助于人们正确的、全面的了解冰球运动。看过影片后，会有更多孩子提出想打冰球的愿望，也会有更多的家长会放心地、主动地送孩子去学习冰球。这对冰球运动在我国的普及势必起到强大的助推作用。