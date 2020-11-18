文/满囤儿



视听艺术领域里论统治力和影响力，能够和好莱坞电影掰手腕的，怕是只有日本动画了。而且很多好莱坞电影大佬的私藏片单里，也经常能看到《阿基拉》这样的日本动画代表。为什么日本动画那么厉害呢？因为日本动画人牢牢抓住了动画对比真人的优势所在——时间和空间在视觉上的无缝连接和无限升级。如果你不理解，那不妨看看11月20日内地上映的《海兽之子》。这部电影整体都践行了日本动漫的经验，并在最后20分钟证明了，目前为止真人电影在某些环节上的确赶不上动画。

《海兽之子》和很多深奥型日本动画一样，观赏门槛不低。五十岚大介的原著漫画连载了5年，共有5卷，而电影将其浓缩进了112分钟。和大多数电影不同，本片第一位的是主题，第二位的是画面，第三位的是人物，第四位的才是故事。也就是说，你不能以看懂故事为预期，否则你从《海兽之子》里的收获不会超过20%。

故事层面本片是比较典型的寻源返乡，只不过这个源头比较特殊，是一个涉及到宇宙和生命的祭典。返乡的人也比较特殊，是两个从小被儒艮养大的，可以在海水中自由“飞行”的男孩。在大多数时间里，影片是用画面来推进的。这个手法可能对于很多人来说比较陌生。而这正是日本动画人自认为动画对比真人的最大优势所在。

真人电影如何实现时间和空间上的转换和连接？显然是蒙太奇。然而，蒙太奇只是靠剪辑实现的连接，前后镜头的拍摄毕竟是分开的。因此，蒙太奇是典型的有缝连接。动画的天然优势，正是可以实现时间和空间在视觉上的无缝连接。《海兽之子》里，一个奔跑或游泳的镜头，就可以连续让时间和空间进行大幅度的转换，完全没有缝隙。导演渡边步很多时候不用真人电影的那套叙事方法，而是直接用画面去推。你必须用眼睛去看画面，用耳朵去听配乐，顺着get到的视听信息走。这个绝对是真人电影做不到滴。

影片最后20分钟更是炫了一把日本动画最强技——无限升级的画面直接推主题。看到一半你就会发现，五十岚大介的诉求不是讲奇幻故事，而是探讨宇宙、生命、记忆的相似性。这些在我们的生活中，都是没有画面的抽象概念。渡边步在其原著基础上，利用动画的连续性，在主题层面不断拔高，深入轰炸了观众20分钟。

这20分钟里，你会从大量象征性的视觉元素和听觉元素里，感受到巨大的冲击。如果你的感性细胞能跟得上节奏，那就会体会到旋转、分解、重组、爆炸、延伸等一系列自然能量。虽然看过之后你不一定能用语言去表达你的感受，但这份感受之强烈，绝不是哪部真人电影能给到的哈。一刷音画、二刷主题、三刷细节，这是能给到大家关于《海兽之子》最佳的品鉴方式了。