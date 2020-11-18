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编辑 | 删除 《天下无拐》：大故事融合小故事，有帅有战

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

定档于11月20日全国上映的警匪动作片《天下无拐》因为是警察解救被拐儿童题材，所以很容易被观众误认为是比较严肃比较沉重的主旋律。其实，虽然影片带有宣传社会正能量的使命，但其创作手法上还是比较类型化滴。尤其是主创特别注重大事件对角色个人故事的融合，让片中数个人物都立得很鲜明。喜欢警匪动作类型的朋友，着实不该错过此片。

虽然关注的是儿童拐卖这个社会问题，但是和《亲爱的》、《失孤》等电影的角度完全不同，《天下无拐》的角度是从警察出发的。影片中的核心事件，是一个儿童拐卖集团的作案，以及吕良伟饰演的警官高峰，为了打掉这个团伙而采取的刑侦措施。换言之，《天下无拐》的核心戏剧冲突就是最传统的正邪对抗，正派是高峰为首的公安警察，反派是蒋三（郑昊 饰）为首的儿童贩卖团伙。

在这个打拐案件铺下后，《天下无拐》一边推进侦破，一边对正反数个角色进行着细腻的刻画。比如高峰和蒋三这两个正反一，除了此次拐卖儿童的案件之外，还有一个长达10年的恩怨。原来高峰在十年前抓捕过蒋三兄弟，并将其兄击毙。因此，蒋三不仅要干分内的坏事，还得寻觅着机会向高峰复仇。蒋三的复仇也是充分利用了自己的术业专攻——盯上了高峰的独子。于是，高峰不仅是一名负责打击拐卖儿童犯罪的警官，更是一个拐卖儿童犯罪的目标。这个双重身份，让角色身上的戏一下就丰富了起来。

不仅正反一有小故事，片中的二三号角色也都不是单纯的工具人。比如警察这边，有一个很飒的警花。这个警花的外形条件，如果去拼名媛的话，估计不出三个月就能钓到金龟婿。可是她却选择了冲在刑侦行动的第一线，不仅可以化妆潜伏，而且还能拔枪火拼。再加上她和神枪手战友介于友情和爱情之间的那份朦胧情感，颇有看头。

蒋三的两个手下也都怀揣着“抢戏”的心。这俩人虽然在老大面前唯唯诺诺，可是一旦老大没盯着，就蠢蠢欲动地想捞点儿额外的功劳。如果从心理层面上来讲，他们俩还真挺像现在职场里的某些人呢。领导交代的工作不满足，非想表现一下，弄巧成拙后便只能将功赎罪了。尤其是那个黑妹，仗着自己身材爆炸，可谓换一场戏就换一套造型，吸睛手段简单粗暴却着实有效。

既然是打拐题材，那丢小孩的家长自然是戏份少不了的。《天下无拐》里王婉娟饰演的妞妞妈便是这类人物的集大成者，一场场崩溃的痛哭说来就来，不仅震撼着高峰等警察，也震撼着每一个观影的人。片中她崩溃得很有道理，因为妞妞的被拐可以说和她的大意过失直接相关。想来任何一个家长，都无法承受以这样的形式丢失孩子吧。

随着人物一个个立起来，《天下无拐》也就能够以警匪动作片的节奏顺利走下去。影片最后高峰和蒋三的巅峰对决，其阵仗之大超出了囤儿的预料。不仅地面上展开了激烈的枪战，天上还有直升机碾压，水里还有快艇追逐。这是一段海陆空兼具的大场面戏啊。不过想想也是，吕良伟什么级别的咖，要是故事不好，人物不好，他会接这个项目吗？嗯。战就完了！

天下无拐 NO ABDUCTION THE WORLD(2020)

8 .0

天下无拐(2020)

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