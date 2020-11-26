文/满囤儿



每一个遭遇生活意外的人都盼望出现奇迹，从而能够重回正轨，甚至攀上巅峰。11月26日全国上映的励志电影《妈妈不再摇滚》就讲述了一个奇迹故事——因车祸意外而导致双腿失去行动能力的儿子在妈妈的不懈努力下再次站立起来。这个奇迹给观众带来了极大的精神鼓舞，而更加鼓舞人心的，是影片揭示了奇迹发生的根源。

没错，奇迹并不是无缘无故发生的。等待奇迹是永远等不来的，只有去努力付出，才能推开奇迹发生的大门。《妈妈不再摇滚》里的这位母亲李亚楠是一名个性十足的摇滚歌手。以唱摇滚为生本来就已经是社会中的异类，她还是摇滚圈里不接商演，不降逼格的异类，可谓异类中的异类。有这样一位母亲是很棘手的。儿子李浩宇甚至在家长会前一天晚上，专门给妈妈准备了“正常服装”。

没想到，这位摇滚妈妈还是穿着一身摇滚装扮去参加了家长会，而且为了维护儿子和老师当场怼起来。可以说，相较于那些令家长头疼的熊孩子，这位摇滚妈妈让儿子的头更疼。在车祸发生后，李浩宇的双腿因为神经受创而失去了知觉。更悲惨的是他的双腿会因为缺乏锻炼而逐渐肌肉萎缩。要知道，小浩宇的梦想可是参加马拉松比赛啊。这个意外对家庭的整体打击，无疑只能靠奇迹来挽救了。

李亚楠作为一个母亲，确实有很多不成熟的地方，可她所展现出的不服输不认输的拼劲儿却很令人欣赏。在国外专家也表示无能为力后，李亚楠并没有放弃，而是寻到了一位因故隐退的国内专家——苏岩。只不过，苏岩就能带来奇迹吗？

如果苏岩一上来就治愈了浩宇，那《妈妈不再摇滚》就成了大忽悠，就失去了现实意义，也失去了励志的价值。苏岩之所以从医院隐退，并不是犯了什么错误，而是因为自己儿子的意外身亡留下了难以解开的心结。他所遭遇的生活重击，比李亚楠一点儿也不弱。李亚楠和苏岩，正好是两个同样被生活暴击后的创伤灵魂。他们两人必须完成自己的成长，才能耕耘出可供奇迹发芽的土壤。

导演马建军给李亚楠、苏岩和李浩宇三个角色都设置了令人可信的成长线。李亚楠消退了之前的戾气，渐渐成熟稳重下来；苏岩走出了阴影，在治疗浩宇的过程中看到了阳光；李浩宇受到医院病友婷婷积极心态的影响，理解了母亲的自责和痛苦。由此可见，虽然三人的成长方式不同，但别人的信任和学会信任别人，都是其成长的内在动因。

在完成了角色成长后，奇迹的出现变得水到渠成。况且《妈妈不再摇滚》里的奇迹也并不夸张——李浩宇在苏岩的尝试性探索性治疗后，也仅仅是可以拄拐慢行罢了。但是，这已经是这三个遭遇生活重大意外创伤的人得以欣慰的奇迹了。毕竟，李浩宇已经可以迈出马拉松梦想的第一步，即便这一步迈得很艰难，即便未来还有更艰难的康复训练等着他，成长后的浩宇都有信心让奇迹再次发生。