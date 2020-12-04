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编辑 | 删除 《少年有梦》惊悚来袭，90后制片人带来新审美

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

经过几年的发展，中国电影市场已经逐渐从导演中心制过渡到制片人中心制。于是，不仅导演编剧出现了越来越多的90后，就连制片人甚至出品人都涌现出不少引人注目的90后。比如12月4日全国上映的电影《少年有梦》的出品人&制片人便是1992年出生的昕影影业总裁杨刚。既然能够对作品拥有绝对话语权，那么《少年有梦》就很大程度地代表了这位90后制片人的艺术审美。

和前辈或专注于艺术或专注于商业不同，杨刚似乎并不排斥艺术和商业的兼而有之。据了解，小时候杨刚做过明星梦，甚至在韩国公司做过一段时间的练习生。在发现韩国公司的娱乐理念和自己的艺术追求并不符合后，他又转回了传统的学院学习模式。我们经常听说有传统学校里的学生不甘寂寞，跑去当练习生捞钱，还真是很少听说有练习生跑回学院体系里来吃苦的哈。独特的求学经历，也许培养了他独特的融合型审美。

《少年有梦》从内容上看是个很正统的创作，取材自历史人物林则徐的少年经历，挖掘他与毒品（鸦片）的第一次接触，探讨了为什么他能够在日后成为禁烟的民族英雄。这种挖历史人物前史的手法，在好莱坞独立电影的传记类型里最为常用。这个手法用好了会很有深度，经常拿奖。而且本片里的清朝服化道有板有眼，人物个性被演员表现得鲜明突出。很明显，杨刚并不是那种只负责搞钱的制片人，而是所有细节都要抓的制片人。

如果你以为《少年有梦》是带有说教色彩的主旋律，或者是沉闷的历史人物传记，那就大错特错了。杨刚90后的新思维正体现于此。本片借鉴了好莱坞惊悚片和悬疑片的表现形式，不仅在故事上引入了案件设置了谜团，而且还精心设计了很多带有强烈视觉冲击力的吓人镜头——倾盆大雨下的真武庙，阴森恐怖；墙上涌出的血水，令人头皮发麻；不断有人离奇死去，渲染出了阴冷的氛围；墙角密密麻麻的蚁群，更是增加了诡谲的色彩。

这是一个针对性十足的阴谋，不仅暗藏了巨大的利害关系，而且必将深深影响片中人的内心。幕后真凶的伏法，只会是一个阶段性的结局；真正的人生，更在影片之后。《少年有梦》既有艺术电影的表达诉求又有商业电影的娱乐性，既讲述了历史故事又提供了视听冲击。90后不拘一格的特点，被杨刚付诸到了电影创作之中。据悉，昕影影业还制作了一系列不同类型的影片，向现有的电影圈格局，发起了强烈的冲击。

少年有梦 The Dream of a Hero(2016)

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少年有梦(2016)

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