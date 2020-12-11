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编辑 | 删除 《三块石》：战火爱情跨海相守，枫叶遥望樱花回眸

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

很多人可能不知道，在抗日战争期间，东北的“反战同盟”里有不少的日本人。他们被百姓称为“日本八路”，坚持自己心中的正义，为抗日战争的胜利做出了特殊的贡献。12月11日全国上映的战争爱情电影《三块石》讲述的就是有关在中国抗日的日本人的故事，是非常不一样的战争题材。当然了，片中的女主人公，作为日本人的苑子（倪瑜坤 饰）不可能一开始就站在本国同胞的对立面。她的故事，牵扯出的还有一段跨越50年的爱情。

幼年的苑子是随着父亲一起来中国的，他们的身份叫“日本开拓团”。日本早在1905年开始，就有组织有计划地对中国东北进行试点移民。苑子这样的日本农业贫民以这个名义移民到中国的，累计多达20万。虽然日本政府背后的野心大大的坏，但这些日本的百姓和中国的百姓，相处的还是比较融洽。苑子的童年就是在中国和中国的同龄人一起长大的，期间和中国男孩胡义（应昊岩 饰）产生了爱情的火花。

随着九一八事变和七七事变等历史节点的到来，苑子和胡义的生命轨迹被彻底打乱。苑子这批在中国长大的日本年轻人被强征回国，经过一番军国主义教育后，变成了并不情愿的侵略者。胡义也在抗联英雄的感召和指引下，逐渐成长为一名出色的抗日战士。战争的残酷，通过这群一起长大的年轻人的再次相遇，戏剧化地铺展开来

为了把东北的特质准确展现出来，剧组只能在冬天拍摄大雪的戏份。同时还要在夏天和秋天拍摄部分内容，以传递出时代的变化。因此，整部影片的拍摄跨越了两年时间，先后去东北三次拍摄才得以积累了足够的素材。

一段恩怨情仇和机缘巧合交织下，苑子和一些被改造的日军俘虏一起，加入到了反战同盟的战线之中。你也许会觉得苑子反战是因为她的爱人是战士，其实不然。苑子反战是多重情感力量汇集的结果，是良知下的必然选择。影片借助苑子和胡义的跨国爱情，从人性的角度展示了战争给两国人民带来的沉痛伤害，以及正义必胜的历史规律。这一视角，在过往的抗日战争片里是非常独特的。

抗日战争的结束，在《三块石》里是另一个重要的时间点。影片之前的段落偏重战争元素，有很多的枪战场面，甚至还有日本武术家和中国晚晴武举人之间的夙愿切磋；之后的段落则偏重于爱情元素。原来抗战结束，并没有完全扫清苑子和胡义之间的阻碍。日本人和中国人，还是受到了多种政治因素的干预。苑子回到日本，胡义留在中国。这段战火前萌发战火中蜕变的爱情，变成了一段长达三十年的跨海相守。

片中苑子在日本的段落，剧组同样是远赴日本实地取景。虽然日本的地震和台风给拍摄造成了很多阻碍，但有400年历史的日本古镇的实景之韵味，是美术组永远无法仿制出来的。编剧&导演应强拍出了一部战争年代到和平时期跨越时空的爱情电影作品，让很多人重新审视了战争的定义。他只想告诉大家，战争是残酷的，它会剥夺许多人的爱。但是，爱却又是无国界的。中国的枫叶遥望着日本的樱花，日本的樱花也频频向中国的枫叶回眸。坚定的爱情，可以跨越时间跨越空间，跨越战争跨越一切。他希望《三生石》这部描述中日两国人性之美的电影能成为中日和平、友好的桥梁！

三块石(2019)

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三块石(2019)

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