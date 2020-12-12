文/满囤儿



上个世纪，很多人婚姻不顺的时候都把锅甩给“包办”，似乎只要能自己做主就一定可以幸福美满。进入21世纪后，基本上所有年轻人的恋爱和婚姻都可以基于自由意志了，却出现了越来越多的社会问题。新闻的社会版面里，几乎每天都有恋人或夫妻闹出的奇葩事儿。阻碍人们拥有爱情的，究竟是什么呢？12月12日全国上映的爱情喜剧片《踮起脚尖去爱你》用一对落差极大的CP，给现代爱情困境解构出了一个很犀利的答案——缺傻。

我们常说傻人有傻福，尤其在爱情这件事上，好像还真是异常灵验。几乎每个人身边，都会有那种傻乎乎的人却收获了最令人羡慕的稳定爱情的例子。CP之间有落差，有的时候会毁了爱情，有的时候又会促成爱情。这，还真是科学无法解释的事儿。那么，CP之间的落差究竟能够大到什么程度呢？《101次求婚》说CP的落差可以是林志玲和黄渤，而《踮起脚尖去爱你》里男女主角之间的落差则更甚。

影片男主高大帅，基本上满足了现代女性征婚必备条件的一切反义词。比如征婚条件都要求30岁以下吧，他已经年近40；征婚条件都要求身高175cm以上吧，他却不足160cm；征婚条件都要求有稳定收入吧，他却在搞看不见盈利未来的创业；征婚条件都要求有车有房吧，他却还和老爸和哥哥住在一起。总而言之，这是一个导演专门设计的角色，是集所有征婚条件的对立面于一身的极品。

影片女主许乐薇，就算达不到现代男性征婚条件的顶配，也至少能算得上是高配——肤白貌美大长腿，面容姣好家境优越，学历也很OK。这种女生属于那种在学校里就已经被男生追到烦的，即便有感情空窗期，也很少会长过一个星期。她也确实有男朋友，只是这个高高帅帅的男友行差一步，因为欠钱而暴露了虚荣懦弱利己的本性。当短暂的空窗期出现，极致落差的高大帅和许乐薇，果真能走到一起？

片中许乐薇的妈妈曾说过一句话：“五官不合可以互补，三观不合不会幸福。”可是很多人其实把五官、学历、家庭背景、工作等外在条件和三观的优先级弄颠倒了。条件上有落差的CP不一定三观就铁定不合呀。高大帅和许乐薇就是典型。两个人并没有精明地去计算落差，而是很傻地去忽略了落差。他们都有善良的心，都有感恩的心，都有勇敢的心，都有上进的心。正是因为两人在这个层面上合，所以高大帅那些傻男人式的默默付出，才能被许乐薇看到。

高大帅和很多“傻男人”一样，嘴上笨行动多，既不会在困难前退缩也不会在危难前逃避。他爱一个人，就会执着专一倾其所有。他并不是死皮赖脸硬要吃天鹅肉，而是在自己力所能及的范围内不断努力地去弥补落差。这说明他看上去傻，其实还是很懂得通过观察认清事理的。这种“傻”就非常有价值了。这种傻其实是一种匠人精神，不仅在情感生活里有益，在工作中也是一大助力。

人们确实很难在生活中找到和《踮起脚尖去爱你》完全雷同的案例，但是从这样一个极致落差的CP里，观众更容易看清爱情的真相，看清傻人有傻福的真相。