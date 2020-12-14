文/满囤儿



这几年网上电视上不乏看见一些出道数年后的女星，被归入“姐姐”行列后便开始卖惨：什么当年自己红的时候随便挑剧本，现在别人却找自己演母亲之类的。似乎女星一旦称姐，基本上就宣告了职业生涯一路下行。虽然这的确是该行业存在的悲凉现实，但也有人例外。比如徐冬冬，反而因为在电视剧《余罪》中“沈嘉文”这样一个带有鲜明“姐”属性的角色迅速走红。称姐却无需卖惨，徐冬冬究竟有什么特别呢？

近期的一个事件，便揭示了徐冬冬的特别之处。由于徐冬冬入行较早，所以红了之后自然有人去挖她之前的“料”。囤儿是在徐冬冬入行之初就对其有过关注的，自然知道她很早就展示过自己在性感这件事上的天赋。于是当有网友以“性感”为由攻击徐冬冬的时候，囤儿就有了这个瓜不是负面瓜的预感。

果然，就在很多人以为徐冬冬会借机卖惨，矫揉造作一番的时候，她反而直接承认了走过性感路线。徐冬冬在微博上亲自撰文，毫不回避自己的过去，坦诚性感路线是自己“曾经的谋生之道”，并且还感谢了它。从这短短的几句话中，囤儿看到了一个非常核心的问题，就是徐冬冬对性感本质的认知。她认为性感是“很美好的词”，是“对一个人魅力的肯定”。这体现出了徐冬冬的智商&情商水准，以及真实的三观。

作为一个坚持健身数年的自律者，囤儿自然也认为性感是一个很美好的词。真正的性感，是一种通过内在的修炼而实现的外向化魅力。人们欣赏你身材上的性感，其实欣赏的是你长年累月对肌肉线条的雕刻，是你背后付出的汗水与自律。很多人并未付出那么多汗水，并没有雕刻出足够的性感，却非要靠暴露的穿着来卖弄性感，就是发骚了。

和徐冬冬的性感类似的案例是足球领域里的C罗。很多人问囤儿，C罗的身材为什么那么好。囤儿都会告诉他，C罗的身材并不是踢足球所必须的。他是为了经营他的内衣品牌，才专门花了大量的时间和汗水去塑造和维持身材。于是，你会惊艳于他的性感，会为他内心骚动。由此可见，真正的性感不是内向吸睛，而是外向的气场。你再去看徐冬冬的性感，会发现她的性感真的同样是外向的气场。

正因为她的性感是外向的气场，所以她能够在驾驭性感风的同时，挑起一号主角的重担。她主演的《特工狂花》为她带来了年度最佳女演员的奖项，便是一种肯定，更是对所有女演员的激励。领奖当天徐冬冬穿了一身优雅的黑色长裙。这件衣服完全没有刻意凸显性感的设计，穿在别的女星身上铁定只有优雅，而穿在徐冬冬身上，却能做到优雅与性感兼备。这显然已不是单纯的视觉体验，而是一种气场体验。是你在了解了她的情商三观后，感受到了视觉之外的体验。

人们看明星，看的不仅仅是她的当下，更多的是她一路走来的成长；人们喜欢明星，喜欢的也不仅仅是她展示出来的东西，更多的是她如何看自己。