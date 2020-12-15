文/满囤儿



于12月15日全国上映的院线电影《岁月江城》，很有可能会被网友误认为是大热电视剧《以家人之名》的电影版，因为片中也有一个人员构成和剧中类似的家庭。不过，只要观众真的看过影片，就会发现《岁月江城》绝非《以家人之名》的电影版。虽然在表达家人亲情方面英雄所见略同，但是《岁月江城》在亲情之外还涉及到了更多类型的情感——除了以家人之名外，片中还有以文化之名、以爱情之名。

《岁月江城》的故事缘起于上世纪80年代的江城（安徽省芜湖市的别称）。一对普通夫妻夏逸和丁薇除了自己的亲儿子夏言之外，还收养了另外两个孩子——小男孩夏瞳和小女孩余悦。夏瞳的亲父和夏逸是好友，因经济案件被判入狱10年，亲母竟抛下孩子人间蒸发。夏逸收养了夏瞳，并且为了避免他被人欺负，改了他的姓。余悦的父亲之前在抗洪抢险中牺牲，后来母亲也为了救起掉入水中的夏瞳而不幸溺亡。同样是为了避免余悦在孤儿院里受欺负，夏逸丁薇夫妇就把余悦也一起收养了。并无血缘关系的两个哥哥一个妹妹成长在同一屋檐下，是不是像极了《以家人之名》？

在诠释“家人”这个主题时，《岁月江城》引入了一个更加激烈的冲突。10年后，随着三个孩子长大的，还有夏瞳亲父周冲的出狱。周冲对夏逸存有误会，又受到奸人挑拨，把10年的怨气转变成了对夏逸一家人的怒气。他不仅要夺回自己的儿子，而且手段上也非常的不理性。面对这样一只“出笼的野兽”，兄妹三人的亲情，必然要面临巨大的考验。

在诠释“文化”这个主题时，《岁月江城》引入了芜湖本地非常著名的特有工艺美术品——第一批国家级非物质文化遗产铁画。其实芜湖出名的文化符号有很多，铁画只是“三刀三画”的其中一个。不过拍电影不能贪多求全，要精准发力，于是设定了余悦的母亲生前是铁画传承人。可惜由于她是意外离世，当时余悦还只是个孩子，所以这个传承相当于是遗憾地断了。

进入大学的余悦不仅把母亲的作品时刻带在身上，而且自觉地肩负起了传承责任。她不仅在学校里系统地学习工艺美术知识，而且利用课余时间拜访民间的铁画名师，非常用心非常进取。观众也就随着余悦的足迹，好好地欣赏了一回享誉四海300多年的铁画艺术。

在诠释“爱情”这个主题时，《岁月江城》引入了一个比较大的事件——抗洪抢险。和许多沿江沿河的城市一样，每年到了汛期，芜湖的百姓都会神经绷紧于各地的汛情。虽然余悦专心于铁画传承而拒绝了校园内的众多追求者，但是在她志愿奔赴抗洪一线后，在抢险的过程中，与同学简伟生出了爱情的萌芽。在典型事件中升温人物关系，一来让叙事节奏更加凝练，二来也让片中的江城不再特指芜湖，而是可以指代所有沿江沿河城市，格局一下就拔高了。

《岁月江城》就是这样一部电影，融合了家人、文化、爱情三大主题，在冬日里涌出了一股温暖人心的力量。