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编辑 | 删除 《紧急救援》：不玩三部曲的林超贤果然又带来新震撼

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

影迷都知道电影圈喜欢搞“三部曲”概念。哪怕不是续集化的三部曲，很多导演也经常搞题材三部曲啊、主题三部曲啊、类型三部曲啊之类。唯独一个导演是个例外，那就是香港导演林超贤。他经常会连续拍出两部题材类似的佳片，却总像刻意回避般从来不凑三部曲。在《湄公河行动》和《红海行动》之后，他的新片并非“XX行动”，而是全新类型、全新题材、全新体验的《紧急救援》，于2020年年末，为观众奉献了全新的震撼。

中国人上学时都背过《左传》里的名言“一鼓作气，再而衰，三而竭。”放到电影领域里来运用，我们发现很多带有系列化属性的电影，其品质往往呈现出第一部惊艳、第二部完美，然后从第三部开始明显下滑的曲线。正因如此，不玩三部曲的林超贤保持着超高的佳作率，每次开拓新领域的成功几率也非常高。X人、X战、X行动......林超贤都在两部佳作后收手，然后立即给出新的震撼。《紧急救援》甚至不仅仅是林超贤的突破，而是整个华语片的突破。

很多人乍一看《紧急救援》，可能会认为它是灾难片。其实不是。因为灾难片的动作特征是“逃生”，而本片的动作特征是“救援”。也就是说角色身份和动作特征都和灾难片相反，严谨点儿的分类应该是救援动作片。而且林超贤非常准确地挖掘了救援动作片的一个潜力，那就是能在创作场面戏的时候，同时融合动作片和灾难片的经验。林超贤团队不仅有经验，更有基于经验创新和探索的能力和勇气。这都保证了《紧急救援》的几场救援戏，在视听观感上震撼无比。

首先，《紧急救援》的场面戏是无比真实的。主创有中国救捞提供的海量的真实素材，即便不1:1还原某一次特定的救援事件，也保证了全片救援细节没有任何夸张和想象的成分。片中救捞飞行队的装备让人眼前一亮，正在于这些装备的的确确是为救捞工作所精准配备，高度的环境适应性和快速的起效，带给观众的不仅有视觉冲击，更有认知提升。也就是俗话说的“开眼界了”。

其次，林超贤将特效镜头最低化，大部分场面都实拍完成。这就令影片的视觉体验与充斥CG的灾难片完全差异开来。正在坍塌的钻井平台、迫降海面的飞机、即将沉没的油轮，呈现出的是三种不同的惊险风格。观众能体验到每次救捞都不是重复劳动，因为每次救捞都有其不同的困难和危险所在。救捞人员最大的考验是随机应变，是人类在判断、反应等生理层面的极限挑战。可以说，片中的每一场救捞戏，都具备好莱坞“最后一秒”的效果。

最后，《紧急救援》的场面戏还有一点拟人化的巧思。也就是说，主创们利用了拍动作片正邪对抗的经验，在救援场面戏里加入了抽象的对抗元素。其正派自然是咱们的救捞飞行队，而反派并不是具体的某个坏人，而是那些足以吞噬生命的危机，比如断裂的钢铁、喷射的火舌、咆哮的激流等等。看影片的救援，甚至能获得一些看怪兽片时才有的快感。这可就跟林超贤的过往作品有所不同咯。拍了那么多爽爆影迷的佳片，他还能进步还能挑战新领域，真是太不负期待了。

紧急救援 The Rescue(2020)

9 .0

紧急救援(2020)

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