文/满囤儿



12月11日，2020年最后一部刑侦剧《迷雾追踪》终于开播。囤儿第一时间去优酷充了会员看了这部剧，一开篇，这部刑侦剧就跟以往的内地悬疑刑侦剧很不一样。蒋勤勤堪称当之无愧的“大女主”，由于内地追剧的观众以女性居多，“大女主”这个能够增加女性观众代入感的创作手段便流行开了。在创作者们的不断探索下，近几年大女主摆脱了之前古装剧和偶像剧的局限，开始向各种类型拓展，比如职业剧、悬疑剧。而且女主也不再局限于傻白甜，而是更偏向于独立女性。当大女主从傻白甜转变成独立女性，新的价值空间就打开了，可看性更是成几何倍数增长。

优酷视频独家上线的悬疑刑侦剧《迷雾追踪》，大胆启用之前回归家庭的蒋勤勤担任女一号，讲述了一个女刑警队长追查繁复案件的故事。这，是不是意味着现在连刑侦剧都能大女主了呢？

如果你带着对大女主的固有印象来看《迷雾追踪》的话，一定会失望。因为蒋勤勤不仅素颜出镜，而且在剧中没有任何的外挂。这位林雨虹并不是一个帮观众代入童话的工具人，而是一个有血有肉，很真切很硬核很普通的刑警队长。她在追查案件的过程中，瘦弱的身躯就是会带来一定的拖累，而抽丝剥茧也只能靠自己的敏锐观察和严密推理。传统大女主那种一声娇喘万人搀扶的待遇，在她这里是不存在滴。

可是如果你说《迷雾追踪》不是大女主的话，囤儿也并不完全同意。因为本剧是在另一个维度展开的大女主。正如前边提到的，本剧属于已经拓展到新领域的大女主——独立女性大女主。做梦确实是爽，但已经接触社会的女性观众可能更喜欢看到女主身上的坚韧。近年来，为现代女性代言的女主们越来越受到欢迎，尤其是在严肃题材里。

如果说传统大女主走的是RPG角色扮演类游戏的路线，那么独立女性大女主走的便是AVG生存冒险类游戏的路线。在《迷雾追踪》里，蒋勤勤没有种族优越，无法打怪升级，更不能通过打开宝箱穿上神装。她只能利用手边最有限度的资源，去面对一道道谜题和一处处险境。

这使得蒋勤勤的飒，在剧中飒出了十分硬核的感觉。剧集一开始只是抛出了一个网约车杀人案，凶手和被害人的对立关系很鲜明。林队带着刑侦队伍执行的侦破操作也较为常规，大有两集打卡的架势。然而，就在你以为这只是一个单元案件时，一些细节引出了关于凶手和被害人更多的可能性。原来这不是一个单元案件，而是一个庞大案件里不小心被暴露出的一环而已。

正因如此，《迷雾追踪》的案件布局和拆解呈现出很另类的样子。就是第一集里被林队长们抓住的，既不是全季案件的头也不是全季案件的尾，而是幕后凶手长达数年的连环计划中的，大概位于2/3处的一个节骨眼。也就是说，林队们在侦破案件时，既需要向上追查案件的源头，同时又得防着凶手向下继续作案。这个难度，就算是那些开挂神探也会头疼吧。

《迷雾追踪》是一部你不追完就很难和别人准确交流的剧集，因为在林队向上追查时，发现被害人和嫌疑人的身份性质总在变化。本来这一集还是嫌疑人的角色，下一集就可能因为侦查到新的信息而变成被害人。因为本剧的案件是一个谋划多年的连环案，所以随着调查的深入，林队等人挖掘出的涉案人员越来越多。几乎每集都会有新的关键人物被挖出来，而新人物又很可能导致案件的方向发生反转。于是，反转再反转，新案连旧案在本剧中可谓常态。所以，追剧，真的要一直追下去，如果看个开头就弃，不仅看不明白，还容易不明就里就给剧打个一星，这无论是对剧，还是对自己，都不太公平。

其实，这种不断涌来新信息的长线作战形态，更贴近真实的破案过程。这才是真正的抽丝剥茧，这才是硬核的刑侦。这种硬核刑侦的叙事结合主人公独立女性的情感，《迷雾追踪》真的是把大女主的概念给颠覆了啊。

可能导演余庆也觉得，需要陪伴大家好好追剧，所以前几天在知乎看到了他的回答，他说：“《迷雾追踪》开播三天了，一直在关注大家的意见。关于林雨虹办案流程的疑问、给《迷雾追踪》开灯等，我想跟各位聊一聊……”囤儿觉得总体还是充满诚意的，具体内容，大家可以自行去搜一下，囤儿就不在这里复制粘贴了，不过还是觉得，有这样的“导演音轨”伴随追剧，还是挺幸福的。无论如何，2020年能有这样一部反映社会各种真实现状的原创刑侦剧伴我们跨年，还是挺不一般的。