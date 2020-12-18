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编辑 | 删除 《村里来了新闻官》：看谋士专业户如何搞定精准扶贫

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

如果一个演员累计三次及以上凭借某一种类型角色收获好评的话，观众和业界往往会给他/她一个“XX专业户”的称号。比如海清就曾经是儿媳专业户，陈道明是著名的皇帝专业户，约翰尼-德普则是怪咖专业户等等。毕业于中央戏剧学院表演系的内地男演员霍青，凭借在《三国》中饰演鲁肃、《楚汉传奇》中饰演张良、《赵匡胤》中饰演贾琰而被人所熟识，自然可以称得上是“谋士专业户”。那么，如果让这位古装剧里的睿智谋士面对一下现代难题，会怎样呢？霍青首执导筒的《村里来了新闻官》，就带来了这种“穿越”的画风。

12月18日全国上映的《村里来了新闻官》是霍青第一次当导演，是一部讲述精准扶贫故事的剧情片。霍青同时出演了片中的第一书记李渠。片名之所以用到了“新闻官”这一观众陌生的词汇，是因为李渠在主动请缨到梨花村驻村扶贫之前，是市委宣传部的副部长。他的本职工作是一名新闻官。这，就有意思了。在梨花村的老百姓眼里，这个新来的李书记就是个“满嘴跑火车”哒。

搞新闻的人的确因为口才出众见多识广而容易被人误会成大忽悠，况且影片里李书记还是个背锅侠。他的前任是扶贫工作中少见的不负责任的干部。前任扶贫干部好高骛远，不仅贫困户认定这种基础工作稀里糊涂，而且还仓促上马了耗资巨大却收益甚微的度假村项目。这使得梨花村不仅没有脱贫，而且对扶贫政策失去了信任。在这种情况下，李书记自然会被村民冷眼相待咯。

承认扶贫工作中有干部浑水摸鱼，让《村里来了新闻官》的戏剧性更加强烈，不再是主旋律的一味宣教。霍青饰演的李书记刚到梨花村的时候，和村民之间的沟通简直就像在打谋略仗。霍青身上那股子谋士气场，突然在这个现代背景下散发了光芒。李书记就像霍青之前演过的鲁肃一样，挨家挨户苦口婆心地为其分析利弊；又像张良一样，针对各种突发问题思考计策；还得像贾琰一样，详尽地分析村里的优劣势，以实现大路线上扬长避短。可见，虽然本片是霍青第一次做导演，但他把自己的表演经验有效地过渡到了导演工作之中。

《村里来了新闻官》并不是某一个村或某一个人的纪录片，而是拥有着生动有趣的情节铺展，以及多层次的人物群像。为了带来视觉和精神的双重盛宴，片中的梨花村甚至是由重庆渝北、江津、梁平等多地乡村山区蒙太奇而来。观众能从中看到更加原生态的自然风貌、田园风光、民风民情。制片人王虹剑表示此次与霍青合作源于两人3年前的一个约定——“一起来拍一部有情怀、有担当、有质量的影片。”于是，3年后，谋士专业户霍青来到了现代的农村，在精准扶贫的新领域，再次挥洒出智慧与才华的风采。

村里来了新闻官(2020)

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村里来了新闻官(2020)

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