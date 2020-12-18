文/满囤儿



2002年，彼时还没有因拍摄《黑暗骑士》而大火的克里斯托弗·诺兰，执导了一部犯罪悬疑片《白夜追凶》。在这部影片里，阿拉斯加的极昼给予了主人公一重又一重的精神折磨。看过之后，囤儿对极昼和极夜这种极端环境充满了恐惧。当时囤儿觉得，但凡是极端环境都会把人逼疯——极昼令人越来越焦躁，极夜令人越来越孤独。直到看了12月21日全国上映的纪录片《光语者》，囤儿才改变了看法。

《光语者》是中国⾸部北极纪录电影，以空间物理学博士刘杨在我国北极黄河科考站工作的120多个极夜为时间点，纪录了一群生活在极端环境下的人们。虽然刘杨在黄河站工作的时间，也就是影片纪录的时间一直处于极夜，但这些本地人可是活在一个又一个极昼和极夜的交替中啊。如果按囤儿看《白夜追凶》的体验，那这些人岂不是要半年焦躁半年孤独？

他们显然并没有因为极端的环境而陷入某种精神上的极端状态中。相反的，他们的生活和心理反而比我们这些活在复杂环境里的人要纯净得多，坦然得多。说来也是，《白夜追凶》里的主人公一方面被案件的谜团搞得焦头烂额，另一方面也是第一次接触极昼这种极端环境，因此才会那么不适。对于常年居住在朗伊尔城和新奥尔松的人而言，他们逐渐适应了这种极端环境，并顺其自然地越来越简单化、纯净化。

囤儿印象最深刻的是一对儿经营狗场的夫妻——五年前来到朗伊尔城的挪威小伙Auden和瑞典姑娘Mia。之前Mia在挪威有⼀个狗场，2013年Audun来到她的狗场工作，两人相恋。后来他们一起搬到了朗伊尔城，并继续从事狗拉雪橇生意。囤儿也养狗，很知道养狗有多麻烦，尤其是同时养很多狗的时候，那工作量还真不是单凭喜欢狗就能支撑住哒。他们俩则养了上百条雪橇犬。

提到雪橇犬，可能很多人会想到三傻——阿拉斯加、哈士奇和萨摩耶。Mia和Auden的犬却并非这种带有观赏和宠物属性的雪橇犬。他们把爱狗养狗这件事做得很纯粹，有一种非常广泛的包容和公平。这些狗几乎没有一只是纯种的三傻。这里，不存在因为血统纯正而被偏爱。两人在严寒下给狗狗们做食物、分发食物，虽然简单却因为处于极端环境下而变得极其辛苦。不过两人却一点儿都不觉得苦，甚至会因为每年都可以发现新的事物而开心，会因为能在生活中品味到很多细节而幸福。

片中纪录的其他人物，也都和Mia&Auden一样。极昼并没有令他们真的焦躁，极夜也并没有令他们绝对孤独。他们在极端的环境里更大程度地收敛了心神，去绘画、去摄影、去弹奏、去烹饪。当光与影的变换被拉长，人们的生命似乎也被拉长了。片中那位已经在这里居住了50年的老奶奶，真得就像一棵扎了根的树一样。也许我们一辈子也不会经历如此极端的环境，但至少可以通过《光语者》看一看，这种极端环境下真实的自然，真实的人们。