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编辑 | 删除 《长安伏妖》里有三个关于长安的概念，你最pick哪个？

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

即将于2021年1月8日全国上映的《长安伏妖》由张琪担任总出品人，曾虹源担任总策划，张炜担任总制片人，雷晨钰、柏舒漫、方华担任制片人，崔楠担任总发行人，李力持、王凯担任总导演，张俊担任动作导演，仇明家、吴军平担任编剧，由浙江大叔影业有限公司制作出品，由中广飞木影业有限公司、中影数字电影发展（北京）有限公司、杭州云京文化传播有限公司宣发。影片讲述了一个错综复杂的降妖伏魔故事。除了视觉上的冲击力非常给劲之外，囤儿特别感兴趣的是片中关于片名中的“长安”两字，提供了三个不同的解释。在看过囤儿的分析和影片后，你觉得哪个长安才是片名中所指的呢？

第一个“长安”是故事的发生地——长安城。长安是西安的古称，是历史上第一座被称为“京”的都城，历史上曾担任过十三个王朝的首都。虽然本片是古装玄幻题材，并不需要严谨还原某个特定的朝代画风，但影片里的长安必须配得上大家印象中的长安。就像《妖猫传》里的长安一样，本片的长安城同样满足了观众对当年全球No.1大都市的想象。

《长安伏妖》的置境和服饰给观众一种“不差钱”的感觉。在这个长安城里，无论外景还是内景，无论是广角空镜还是人物特写，都挑不出瑕疵。观众会有一种深深的沉浸感，随着镜头游览梦中的长安城。妖族的入侵，更是给长安城带来了巨大的灾祸。前期的各种美，在妖族的破坏下毁得很令人心痛。相信每个心中有正义感的人，都有站出来保护长安城的冲动。

第二个“长安”是一个专职降妖伏魔的组织——长安六骑。这应该是编剧虚构出来的一个组织，和历史上的那些骁骑营、锦衣卫之类的组织一样强大且神秘。由于本片的世界观里妖并不是突然出现的，所以长安六骑也是一个有历史的组织。他们的前代首领延东将军（安琥 饰）便是为了镇压妖王而选择了自我牺牲。现任的长安六骑，也是各怀绝技人设丰富。

贾冰演的王诸葛算是表面上的领导，八面玲珑地应对一些面上的事情；吴孟达演的马三则是精神上的领导，用经验带领队伍应对工作中的困难；迟帅演的杜无缺是门面担当，又帅又能打，单兵作战能力最强；徐冬冬演的雷艳则是绿叶丛中的一枝花，长剑舞得那是相当飒；张磊演的契勒生活中比较憨厚，打仗时则挥舞双锤，很有坦克的味道；钟夫翔饰演的费龙明显是一名辅助角色，擅长分析毒物并研制解药，虽然战力有限但作用却不可或缺。影片最后的大战，编导更是特意分出了三个不同的战场，让长安六骑分散在各自的战场上闪耀光芒。

第三个“长安”是本片的主人公——名叫李长安的厨子（保剑锋 饰）。虽然世界观架构比较大，但故事层面上《长安伏妖》采用的其实是一个小人物的成长线。片中的李长安没有血统没有天赋没有背景，真的就是一个普通到底层的厨子。唯一让人羡慕的，可能也就是他有一个女神级的青梅竹马公孙玉（克拉拉 饰）了。

李长安之所以得到了传奇般的成长经历，也正是因为被公孙玉喂了一口桂花糯米糕。人家只是撒了把狗粮而已，就不得不肩负起单挑妖王拯救苍生的重任。你说传奇不传奇？保剑锋的表演认真中带着一丝调皮劲儿，活灵活现地演出了小人物突然开挂的懵逼状态。李长安在长安六骑里接受训练和考验的段落，是本片喜剧色彩最重的段落；而李长安最后同化玄牝珠后与反派大战的段落，同样也是本片最高燃的段落。

长安城、长安六骑、李长安，你觉得究竟《长安伏妖》片名里的“长安”两个字指的是谁呢？

长安伏妖(2021)

9 .0

长安伏妖(2021)

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