文/满囤儿



相信很多人都和囤儿一样，最早认识常远，是因为他在春晚的小品里延续了一个对“美男子”极为执着的角色。连续数年春晚，无论小品的故事是什么，常远的角色总会执念于“美男子”人设，营造了一种持续的笑点。虽然我们都知道这种执念是节目需要，但是当常远首次自编自导自演的时候，囤儿发现他的导演处女作《温暖的抱抱》竟然是一部充满仪式感的电影。因此说，常远算得上把执念本执融进了电影。

影片一开篇就是非常非常仪式感的角色介绍。开篇进行主人公的介绍并不罕见，甚至是一种标准操作，但《温暖的抱抱》的主角介绍却采用了极为罕见的画风。片中常远饰演的主人公鲍抱在这段长达数分钟的介绍里全程面无表情，一切角色信息都是靠他自己念的旁白给出。鲍抱的生活更是极简和严谨到了极致——他的家已经简化到了极致，没有任何一丝暖色调；他的行为也已经严谨到了极致，一天中的每一个时刻要做什么都卡点卡得比王一博跳舞还准。可以说，鲍抱这个人本身就活在了仪式感之中。

戏剧冲突的发生，也被处理成了一场仪式——音乐与舞蹈组合出的街头狂欢。鲍抱的生活确实已经极致到让人头皮发麻，那作为电影就必须要去打破这种单调的极致。李沁饰演的女主角宋温暖就是这个引发一系列骤变的意外。两人命运初始交织的场景，被放在了一个线下海选里。由于是线下海选，这场戏融合了歌舞、追逐、喜剧等多种元素，营造了一场热闹非凡的街头狂欢。

其实宋温暖眼中的鲍抱和大家的感觉一样——膈应。不过由于戏剧化的事件将两人的命运绑在了一起，所以宋温暖不得不尝试帮鲍抱进行改变。于是，又一场极具仪式感的改变大戏再次上演。可以看得出，定位为喜剧的《温暖的抱抱》很善于从生活中取材。这场大戏取材的便是近几年比较热的户外跑，而且在跑步的过程中，人们要互相之间投掷彩色颜料。谁身上的色彩最丰富，谁就是最受喜欢的人。这还真是针对于鲍抱这种病态的一剂猛药。

之所以说这场色彩户外跑有仪式感，是因为鲍抱这个角色对干净整洁准时的执念太过于强大了，甚至已经变成了一种求生本能。即便所有人都以他为目标，毫不吝啬地投射彩弹，鲍抱都能凭借超凡的生物反射予以躲避。“谁跑第一”这个比赛传统悬念已经彻底失效了，整个比赛已经变成“如何让鲍抱染上颜色”的仪式。

视觉上的仪式感，也带出了影片主题上的仪式感。鲍抱的极致虽然是艺术化的夸张，但是鲍抱那种因为不和人接触而滋生的孤独感，正好是我们在疫情期间有所体会到的。“跨过2020年”也因为今年各种突发的不平凡事件而变成了一个颇具仪式感的时刻。挥别阴霾，拥抱新年，用充满仪式感的喜剧片《温暖的抱抱》来完成“一抱跨年”，肯定能在2021年赢得好彩头。