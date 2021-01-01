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满囤儿的时光宅

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编辑 | 删除 恭喜！《送你一朵小红花》找准了导演和演员的使用说明书

满囤儿 发布于：

文/满囤儿

中国电影产业喜欢跟风，但大都是在没找对使用说明书的情况下贸然而为，于是经常浪费新导演新演员的天赋。比如很多人急着把易烊千玺当流量偶像变现，最终却发现他的使用说明其实是演技派。导演韩延这两年的经历，也是一个找回使用说明书的过程。他的新片《送你一朵小红花》不仅找准了易烊千玺的使用说明，也让业界找回了他自己的使用说明书。

虽然2012年的《第一次》就已经为韩延带来了奖项，但业界关注他更多的是起源于2015年的《滚蛋吧！肿瘤君》。囤儿当时结合他两部作品的特质，觉得他应该是个拍情感剧情片的高手，其使用说明书上还应该有一项是调教演员内心戏。

然而，当时不少业内人士跟囤儿聊起韩延，更多的都是在聊《滚蛋吧！肿瘤君》里那些幻想段落的特效，并将韩延定位成一个视觉系导演。于是，后来我们看到有资本找他去拍了《动物世界》。很明显，那次使用并不怎么成功。回到这次的《送你一朵小红花》，片方终于找回了韩延的使用说明书——以癌症为根基，以两位主角的性格为延伸的走心剧情片，这才是他最擅长的题材嘛。

导演的使用说明找准了，随之而来的就是导演又找准了演员的使用说明。《少年的你》只是让我们看到了易烊千玺正确的使用方法，但并没有将其充分用起来。《送你一朵小红花》则是彻彻底底以易烊千玺所饰演的韦一航为主线哒。影片开始的时候，用了一些韦一航的画面加旁白，以至于观众在认识这个角色的时候，分出了两个层。一层是易烊千玺沉默的表情，一层是易烊千玺冷漠的阐述。这很明显不是流量偶像的使用方法，而是特别传统的，形神一体的人物塑造方式。

在随后的展开中，始终只有韦一航这个角色有机会向观众袒露内心。其他角色，像朱媛媛饰演的妈妈、高亚麟饰演的爸爸、岳云鹏饰演的病友群群主，甚至是刘浩存饰演的女主角马小远，都不直接向观众袒露内心。其他角色只有外在言行，其内心的真实需要观众和韦一航一起去揣测。换言之，这是一段成长，观众和韦一航一起经历成长，一起认识世界。

囤儿是一个对生死看得比较开的人，可是后来被一个梦改变了。那个梦里，囤儿得了绝症。虽然囤儿本人并不在意将死的命运，但是身边亲人和朋友的痛苦，竟然让囤儿无法承受。囤儿甚至因此而吓醒了。《送你一朵小红花》里的情感关系，也正是在这个点上最戳囤儿。韦一航和马小远的这段交集，其实就是一个身份转换的契机

一开始，韦一航的身份就是单纯的绝症患者。他觉得命运就是上天对自己的不公而已。他那么丧，是因为他只体会了自己。他看别人，都只看到一个表面，然后就以表面来做出评判。受限于年龄和阅历，他的很多言行其实并不妥，不仅于自己无益，对别人更是带来伤害。当韦一航和马小远交心，有了情感上的牵绊后，他才从患者的身份变成了患者亲人的身份。完成这个身份转换后，韦一航长大了、成熟了，对世界和生死都有了更新的认识。

韩延让韦一航的心慢慢打开，易烊千玺也很好地演出了这个慢慢打开的过程。导演和演员都把角色拆解到了细微之处，观众才能去细细品味。《送你一朵小红花》给出的这份正确版使用说明书，行业可别再给弄丢啦。

送你一朵小红花 A Little Red Flower(2021)

7 .1 / 9 .0

送你一朵小红花(2021)

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