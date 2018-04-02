左脚踹右脚 ▎我的袜子破了

《头号玩家》让人最能直接意识到的一件事就是：对啊，除了超级英雄，除了怪兽机甲，除了太空狂想，好莱坞你明明可以拍点别的啊！
举个栗子，不知道大家有没有想过为什么会有科幻电影，我们不妨把原因划分为以下几个层面：
首先，科技层面上，人类造火箭、造卫星、搞互联网、做人工智能等等——科技发展永远是科幻片创作最底层的推动力。创作者之所以敢幻想，是因为当下前沿科学的发展方向为他们的创作提供了可行性依据；
其次，政治层面上，帝国主义、殖民主义的自然生成，充分反映了人类的探索欲和征服欲。商业大片除了展现科幻元素上，也可以与人类社会的型态挂钩，它可以表现为王国或帮派的斗争、资源的开发或掠夺，像很多太空电影，其实都是在展现殖民与反抗的关系；
另外是社会层面，这个更加包罗万象。立足于社会公平正义展现的有超级英雄电影，立足于科技无法改变人性的悲观论调，则有《饥饿游戏》《机械姬》等格局稍小的伦理向电影，这些东西的内核，比航天技术起步和全球殖民主义诞生的时间更早，科技，不过是创作者的工具而已。
反观近几年，新科技难道没有给好莱坞影人带来新思路吗？有但极少。例如物联网技术在《速度与激情》这样的非科幻大片中起到了令人耳目一新的效果，而人工智能、VR、体感设备，也给《她》这样的独立小片带来了非常前卫而时尚的外在包装，但是发现没有？这都不是我们说的科幻大片。
很显然，好莱坞不愿在创意上多花心思，他们还是拘泥于改编超级英雄漫画、改编经典游戏，冷饭炒得不亦乐乎……回想一下这十来年口碑上稍微成功一点且比较有原创性标志的大片，《阿凡达》是太空殖民主义+丛林探险；《盗梦空间》其实是罪案电影跟科技没毛的关系；《银翼杀手2》在人工智能的大分类下取了一个很小众的突破口——前卫艺术，但票房无力回天已是不争事实。
因此在国内影迷群嘲政治正确的背后，其实是好莱坞大厂缺乏创新，显然，在大片中反映政治、社会议题，只能提高影片价值，并不能满足大众的猎奇心理。如此再看《头号玩家》，你就不难理解为什么豆瓣会爆出9.2的高分了。它的选材不是几十年前的航空技术，不是一百年前的全球化殖民主义，不是更早前的社会公平正义问题和环境保护问题，而是千禧年前后出现的互联网技术，是沉浸式的VR技术，也体现了人类发展在当今形势下所面临的最核心问题——当机器人取代我们的工作时、当我们可以沉浸在虚拟世界中酒足饭饱时，我们还配拥有怎样的故事。
这是《头号玩家》做的最好的地方，它也是好莱坞电影至少20年来最成功的一个题材挖掘及尝试。
（@左脚踹右脚）