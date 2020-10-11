左脚踹右脚 ▎我的袜子破了

创作者有义务将自己表达清楚。

任何刻意制造的烧脑，本质上都是故弄玄虚的，而包括《信条》在内，诺兰的任何一部作品目前看来都没有蓄意烧脑（只要不中途睡着，都能看明白个七七八八），其理论根基不会过于复杂，呈现起来也是常见的好莱坞大片模式，靠新颖题材和强烈的视觉冲击制胜，只是《信条》在这一点上做得比以前更不厚道一些罢了。





《信条》是不是比过去的诺兰作品复杂？我觉得如果从创作者的呈现角度上讲的话，是的。

拿刚刚重映过的《盗梦空间》举例。十年前第一次看《盗梦空间》的时候，完全沉浸在那个天马行空的创意和变幻莫测的场景设计里。重映后再度去电影院感受的时候却发现，剧本在角色本身的刻画上非常潦草，例如渡边谦饰演的斋藤如何能在自己完全不被男主信任的前提下让他接下这个充满挑战的活儿，又例如艾伦佩姬饰演的筑梦师如何能在一次并不愉快的体验（被刺身亡）之后对在梦里构建场景一事上瘾。以上两点影片都没有给出足够有佐证力的答案，也没有给这两个场景以好的戏剧处理——莱昂纳多和艾伦的台词苍白、肢体语言木讷，从戏剧角度上看几乎是不光彩的段落。

但影片依然吸引观众继续对这个故事产生兴趣。因为它在视觉效果的呈现上和盗梦工作逻辑的设计上精密得无懈可击。当明白了“Kick”等新术语的意义和盗梦手法的基本操作之后，观众似乎不需要过多思索梅尔为什么会以破坏者的身份一再出现、也无需考虑每个队员在团队中的具体作用和必要性，就可以充分享受这个原创性颇高的剧情了。那些失重状态下的精彩打戏和惊涛骇浪中肆意坍塌的废城更仿佛是一个惊喜的附加项，成为了一部合格科幻大片中的视觉亮点；而在观众脑海中短暂停留的那些漏洞和疑问，也在结尾“梦境or现实”的世纪难题中被忽略得一干二净。这些特质在某种程度上成就了观众在首次观看《盗梦空间》时的愉悦，同时也略微降低了二刷、三刷的惊喜。

或许这是诺兰把《信条》做得更加复杂的原因。

《信条》的英文片名“Tenet”在字形上就对剧情有极高的概括性，既有以N为界显示出正序和逆序的排列关系，也利用了N字前后的镜像对称，引出“钳形行动”将人一分为二的寓意——但这个寓意在彰显过程中显得格外不利落。例如开场乌克兰歌剧院劫持戏里的那颗逆向子弹，几乎完全被湮没在爆炸、毒气、劫持、多队行动、不明身份等多个复杂的信息点中，你很难迅速地在一个如此混乱的大撒钱场景中找到逆向子弹这么一个渺小的伏笔——而诺兰甚至连个子弹逆行的特写都没给，只将一处破损墙角被复原的过程做了格外的放大。对于之前没有看预告片和简介的人来说，这个伏笔给得过于吝啬。

在一个套路化的征兵戏码后，影片开始进入解密阶段，逆向武器被解锁，但钳形行动仍然处于保密阶段。诺兰正一点一点地把影片主体的逻辑向观众解释，而这个解释过程在迈克尔·凯恩角色出现时达到了晦涩的极致，短暂构成了影片的烧脑假象，影片也迎来第一个睡点。

随后的剧情铺展继续用这个挤牙膏的模式进行延展，从提前给出暗号到完整演绎，直到第一次正逆交替的双向演绎才把影片的行进模式向观众全盘拖出。可以说，这个做法确实避免了《盗梦空间》式的二刷失落，但通过给观众更短的反应时间来提升影片的晦涩，则是诺兰作为讲述者不通人情的地方所在。

影片进行到此时，可以说延展方向已经非常清晰了——人物可以在逆转后继续逆转，在同一个时空内重叠存在，与《盗梦空间》的“梦中仍可有梦”有异曲同工之妙。然而两者的区别是，《盗梦空间》的梦中梦是场景的重构，不同梦境之间的互动不会让观众混乱；但《信条》的反复逆转是同一场景上人物、情节的堆叠，使钳形行动本身的意义却非常模糊——一场混战之后大家都在努力改变着已经无法改变的事，让这个循环像“但他们不知道我们知道他们已经知道”的语言逻辑一样，毫无战略操作性可言，几乎是为烧脑而烧脑的存在。

除此之外，《信条》中最大的逻辑谬误在于逆向行走的人理论上无法对正向行走的人实施杀戮。因为按照追车戏中提前破损的反光镜和乌克兰歌剧院中提前损毁的墙角来看，杀戮留下的创伤会在正向行进的人身上一直存在，一个人如何一直顶着一个致命的伤口活到自己被杀的那一刻？这恐怕在当前的剧情设定下无法被合理解释。

综上所述，我可以接受诺兰的新电影《信条》确实没有背叛创作者“将自己表达清楚”的使命，但却不认同这其中丝毫没有故弄玄虚的成分。同理，虽然科幻电影的创作者要做的就是对一个理论上有发散空间的知识点进行叙事延申，但不代表任何一种延申都应该被炫耀。截至目前，诺兰作品中完成度最高的一部仍是《敦刻尔克》，创意最有趣的仍是《盗梦空间》。《信条》过于吝啬的逻辑铺展，都会让电影变得更诺兰，而不能使诺兰变得更电影。观众的观感对诺兰也许是不重要的（就像他在采访中曾说“看不懂拉倒”一样），但将自己表达得更清楚也是诺兰作为表达者需要精进的技能。我们期待一个更全面的诺兰，不然，有迈克尔贝就够了。