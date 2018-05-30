《路过未来》：一生辛劳两眼泪

差一点错过了这部电影《路过未来》

不出意外的话

这部电影应该是国产艺术电影的年度最佳

没有之一

故事并不复杂

一个随父母到深圳打工的女孩

父亲带病务工

妹妹将考大学

女孩自己想为操劳一生的父母在深圳买一个小小的房子

但首付的数字对于她却是如此巨大

迫于无奈

她参加了一个试用药物的团体

组织这个团体的小伙子凑巧是女孩素未谋面的微信好友

但得知对方身份后

小伙子极力劝阻了女孩继续试药

因为药物对身体确实有风险

但一切都已太晚

女孩病重

小伙子接近全力（其实也没有多少能力）帮助女孩

没有更好的办法

小伙子带着女孩踏上了回甘肃老家的列车

这个在地大物博的九百六十万平方公里上几乎随处平淡无奇的故事

被作者举重若轻地娓娓道来

全片不急不躁 处处掷地有声

在这个故事里 你会看到

忍着疾病疼痛依旧辛苦工作内敛寡言的仁父

跟着父亲一起操劳生活简朴温柔贤惠的慈母

有些娇气有些叛逆喜欢听歌不爱学习的妹妹

他们就像我们每个人的父亲 母亲 和妹妹一模一样

在这个故事里 你还会看到

两个在微信里互通内心无话不谈而在现实中各自苦苦挣扎的年轻人

他俩在时代的激流中

他俩在命运的玩弄中

他俩在内心的剧痛中

一边强忍滚烫的眼泪

一边强忍冰冷的压力

用身体去换挽救生命的金钱

用微笑去抵抗心深处的悲凉

在这部电影里 你会看到

稳扎稳打的叙事节奏

不露声色的写实主义

画龙点睛的电子配乐

魂牵梦绕的乡愁情节

作者没有任何凌驾于故事与人物之上的急切

作者在客观呈现情节背后浓厚的温暖的人文关怀

在这部电影里 你还会看到

冷静刻制而深入情境的固定机位全景长镜头

结尾超现实主义风格的神来一笔

电影流露出的自然而然展现大时代冰山一角的大气

这是国产电影中久违了的纯粹艺术电影风骨

一个如此年轻的导演却有一颗如此老道的技术与视野

让人在由衷钦佩之余

真切地看到了中国新一代艺术电影的曙光

然而 最厉害的地方远不仅于此

而是 这电影

让你活生生地看到这个日新月异阳光普照的大时代之下

在阴暗寒冷的影子里

仍然有无数如蝼蚁一样的两个年轻人

以及无数和他们一样的年轻人

所经历的过去

所走过的现在

所路过的未来

都只是一生的辛劳

与两眼的泪水

如此现实存在