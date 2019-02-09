《流浪地球》尬情／杠情的科幻硬核解读

——写给那些看不懂剧情的亲人们及挑刺剧情的杠人们

现在自己的时间不够用，本来不想写这个了，原因（及反转）有这么几点：（1）中文环境下，胜过本人的达人达见已经有很多了（but，对于亲人们来说，要做一点或很多功课来找这些达人达见）；（2）没时间再耽误在不务正业上了，而自己的那堆破事儿属于学术层面的儿童、语言和文字，跟目前要写的不搭界（but，我正在做的是“对外汉文化传播”，也属于语言文字范畴）。

那为什么是我来写？打算怎么写？（1）我跟大刘有点频道同步，认可他站在纪元时间纬度上对于人类文明的思考——正好，语言文字也是微纪元时间维度上的人类文明；（2）本人理科出身，懵懂也写点文科文字，好奇心猎奇心学习力目前都还有点，大概可以从科幻硬核的层面解答大家对于剧情的问题；（3）主要写剧情解读，而且最终目的是给外国友人写剧情解读，所以只打算解读杠精问题和尬情问题，而且最终是为译成英文备提纲所用；（4）其中，必然有很多观点来自此前的达人达见，但因为精力问题，就不一一引用致谢了。

下面开工，按自己认为比较重要的尬情／杠情疑问来依次Q/A（大家的任何疑问，尽管提出，但我这边只在自己的重要程度坐标系中取舍是否分列并回答）。

Q1：为什么地球必须流浪？而不是像《星际穿越》那样飞出去找新落脚点？

A1：一，我们飞出去也是要回来捞人的，因为地球人口那么多，文明/物种那么多样，归根结底，地球家大业大人口多，不是想飞就飞的单身汉；二，因为要搬家的东西太多，根据多重生态系统理论，地球是我们手头上最大最包容的生态系统，低一个量级的生态系统支撑不了这么多要搬的东西；三，时间紧迫，把地球囫囵个儿开走是个可选的方案，至少可以匹敌《星际穿越》那个跨时空捞人方案。（参考文献：电影《星际穿越》；图书《流浪地球》；图书《三体III之死神永生》；布朗芬布伦纳Bronfenbrenner的生态系统理论ecological systems theory）

Q4：地球刚流浪就被毁得这么冰天雪地，就只会拙劣地模仿《后天》么？

A4：地球这么大个儿的玩意，不是想跑就能跑的。万有引力和惯性力不是盖的，所以，地球要近日点／远日点地绕太阳几个来回以调整好自传／公转状态。赤道那一圈发动机负责消停自传，南北半球发动机负责推进地球开溜。极昼极夜远日近日来上几轮之后，我们占地表70%的海洋自然是化了又冻、冻了又化。这时的宜居之地就只有地下城了，不过风险就是地核岩浆。（参考文献：图书《流浪地球》；中学物理／地理）

Q2：为什么都有行星发动机了，其他车辆／器具／人们认知还那么弱鸡？

A2：介绍一下“点燃科技树分支”概念。科技（甚至包括人文）是一个逐渐发展起来的文明之树。在资源有限的情况下，文明只能决策到底发展这棵科技树的那个枝丫。具体到片子里，资源投入到了能烧石头的聚变／裂变发动机这个枝丫（甚至小叶子）上——反正比老闹腾能源危机的化石燃料靠谱儿哈。其他方面够用就好，所以车辆尽量皮实，外骨骼机甲够用就好，孩子往好养里教，空天防御系统能边跑打通小行星带就够了，宗教文学爱情暂时靠边站，因为时间资源也是宝贵的有限资源之一（参考文献：知乎网站；豆瓣网站；图书《三体I》）

Q7：一流浪就危机一大堆，不就是没事找事型的好莱坞商业叙事么？计划这么宏伟，怎么会这么漏洞百出？

A7：资源都已经投进来点燃“行星发动机”这棵科技树分支了，只能硬着头皮往前努呀。之前的地壳地幔承载力已经经过可行性论证了，谁知道发动机30年后恰逢火石重启，而且还赶上了地木交汇、引力条件剧变的关口。好歹核心燃烧推进技术没有纰漏，好歹地球还没有被撕裂解体，所以，好歹还是可行的方案之一。

Q3：为什么片子不安排火种计划胜出？偏要搞什么刘培强-吴京个人英雄主义？

A3：因为火种计划是受制于其他文明的计划——moss只能让所有人一直休眠，被动等待火种的复燃。其他文明要是愿意，可以复活地球文明来当宠物玩会儿，要是不愿意或甚至没有其他文明，那么火种就一直悄无声息地漂浮在广袤宇宙中，最终只能算是墓碑／墓志铭。说的好听是“火种”，说的不好听是“死尘”。（参考文献：图书《三体III之死神永生》）

Q5：片子刚开始的时候就抽签进地下城，那没抽中签的到底都咋着了？

A5：片子里有一个从冰面之下直升冰面之上、同时穿插韩子昂捞韩朵朵的镜头，这已经交代了地表水因为极昼极夜近日远日冻了又化、化了又冻的全过程。没抽中签的漂浮在外，等他们自灭得差不多的时候，联合政府再出海来捞一些地下城还能容纳的人口。人是最核心的资源，在不会导致踩踏事件的情况下，能捞还是要尽量捞的。这是细思恐极但大刘用得很多的经典锻子。（参考文献：图书《流浪地球》，图书《三体II之黑暗森林》）

Q6：我就觉得北京第三区的那些标语、场景又文革又尬，你咋洗地？

A6：在文明生死存灭的关头，民粹圣母白莲都要靠边站，军事化管理、中央集中计划制可能是唯一的选择。平头百姓／中产技工／高知精英／地球花朵／分支管理机构／最高决策机构，大家可以设身处地地按阶层想象一下自己在那个时候的生活方式——另外，各地区民族的文化仍然会不可避免地通过语言文字印刻于外。（参考文献：图书《三体》三部曲）

Q：为什么小分队里的那个女生要打坏火石？为什么队长还急眼了？不干就不干了呗，至于来这一出么？

A：（可以等等128min的先行剧场版升级成168min的加长剧场版）因为火石要靠电池保鲜，队员们也要靠电池保暖，由于车载改步行，所以电池给养不足了，已经有个队员因此被冻死，而队长在坚持保火石不保队员。此外，灌入岩浆的杭州地下城是队长的家，所以才有“老婆孩子都白死了”的说法。依旧是大刘惯用的经典锻子。包括之前的刘培强为什么保姥爷不保媳妇——那个支线也不只是媳妇生病那么简单，而是他们两个出现了投共投国的抉择分歧（参考文献：知乎+豆瓣；图书《流浪地球》）

Q：为什么他们后来上的那个运载车有个紧张兮兮的李一一？

A：（可以等等128min的先行剧场版升级成168min的加长剧场版）因为白衣李一一代表高知，黑衣军人和红衣下狗代表民科，而当时大批民科们正在热火朝天地表示，那些高知是受上层指示来设这个流浪地球的局以便实现军事化集权阴谋，自然，高知要紧张兮兮地拔枪相向了（参考文献：知乎+豆瓣；图书《流浪地球》）

Q：为什么非得那么大个空间站当引火物？

A：高知阶层已经算到了地球上的折腾终究是折腾，点不着木星的。Moss的算法也很明确，火种计划高于一切，不可能断掉人类文明最后的念想。大刘喜欢的经典锻子再度登场，保大人还是保孩子？保目前还有人的小破球？还是保近无再醒之日的文明墓碑？只有配备燃料的整个空间站的爆炸当量才够，这个选择的唯一性等同于万年炎帝号撞入太阳制造全频段阻塞干扰来平衡地球的第x次世界大战（参考文献：图书《全频段阻塞干扰》；图书《三体》三部曲》

Q：韩朵朵呼唤大家回来的那段演说那么尬？没得洗吧？

A：一个上初二的14女孩，在当时那个把孩子往好养里教的情景下。我们家闺女能说成这样，已经超水平发挥了。所谓，苦难的孩子长得快，也不能14岁就成老练的政治演说家吧。前后都把关键字“希望”扣得这么好，地球流浪不就是因为／还有／还靠这帮十三四岁、经常和我们尬聊的x0后么。（参考文献：图书《地火》）