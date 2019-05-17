《起跑线》这个片子其实比较尴尬。虽然是主角是为了女儿Pia各种折腾，但印度电影的喜剧风格又冲淡了这些折腾的严肃性。片子似乎在探讨社会阶层固化、教育、人生而平等之类，但叙事上很戏剧化，结尾又很鸡汤正能量，所以基本没法指望深刻的讨论。另外，这个片子与《神秘巨星》《摔跤吧爸爸》的老少咸宜不同，孩子们因为叙事上的浮夸更是不可能进入到片子里关于教育的讨论的，反正我们家孩子是看不下去的。



说点因为片子而引发的题外话。首先谈谈阶层固化。所有的阶层固化是因为阶层固化存在必然性，就像燕雀之类，只是啄食相戏，他们从来没有想过要和人类互换阶层，所以，固有的阶层有一部分是自我甘心的选择。另外，对于社会这个庞然大物的操控，只有少数人能够站上操控台，即便有商鞅变法来改变阶层，最终可能也是黑洞在吞噬文明，所以，阶层的固化有可能是现阶段社会的最佳选择。第三，不论什么阶层，最终都是由人构成的，如果我们能相信周围的一切人等都是好人，那么推论开去，所有阶层的所有人等也都是好人，于是，最终结论就是并不存在阶层固化。这么看来，好人文化才是文明平等的王道。至于贫穷富裕，在所有的好人眼里，大概只是社会和谐发展的一个必然分配吧。





接着聊聊孩子的教育。孩子一出生是没有分别心的，片子里的男孩因为印地语而与Pia绝交，包括Pia后来跟西亚姆学会的游戏，都只能说明，孩子本身是无辜的，如果孩子出现了异化，那可能是我们这些大人早已经异化了。再谈公立教育和私立教育，公立教育最大的好处是保证了孩子们可以接触基本的文明，而私立教育么，是因为目前的公立教育还给不了一些东西。作为教育者来说，我们希望公立教育最终能给到那些目前还缺少的东西，尽管这确实很难，因为私立教育其实类似于家庭教育，而保证家庭教育的那几个人是文明人，还是相对容易的。最后谈谈通过教育跨越阶层，有哈佛6人组对多个国家的孩子学习生态进行了调查，结论是以色列的教育最靠谱，为人类贡献了最多的知识文明，再到最近的MIT／Harvord的中国面试生全军覆没。结论似乎很清楚，我们的教育如果是为了跨越所谓的阶层，那么很可能就罔顾了人类这个物种的向前发展，毕竟，目标盯着的是贫富钱权，自然管不了身后的浑水滔滔了。

不管是孩子，还是大人，我们都还要随风奔跑，只是祝福都别被邪风带歪了。