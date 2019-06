玩具总动员在Woody一伙定居Bonnie家之后,原本故事应该轮回往复,没有什么应该往下讲的了。但《Toy Story 4》还是深挖了已经将近而立的成年Woody,谈到了人的毕生发展。

《玩具总动员》是一个适合孩子观影的系列。作为一种文化现象来说,孩子们可以比较无碍地进入到玩具世界中。大人做孩向的动画片,有的时候难免自嗨,会加入一些自娱自乐的语言梗或典故梗,不过玩具系列总体分寸把握得不错,孩子们能毫不费力地顺着故事线走完整部电影。就《玩4》而言,一开局,Woody只能在壁橱里作壁上观,这是一个成人向的危机设定。不管曾经多么叱咤风云人见人爱,总有时过境迁退居幕后的时候。Woody是一个好玩具,是一个总是在找事情做的玩具。

而叉叉是一个儿童向的设定。孩子们在关键过渡期的时候,会对一些东西特别有寄托感,尤其是浸润自己手泽的那些东西。所以大人不要觉得那些东西是垃圾,要注意观察孩子的心灵寄托在哪里。这需要一点时间,要承认孩子需要假借外物才来应对所面对的各种新情景,同时需要跟孩子谈谈这个过程,对孩子表示理解和支持。



叉叉和胡迪出走,这是故事推进的一般套路,包括后来在二见钟情古董店里遇到Gabby盖比娃娃,这种叙事都有似曾相识的感觉,谈不上惊喜。而Benson本森腹语偶的设定带有成人暗黑的趣向。这个情景可能需要家长给予孩子以疏导,因为确实有些玩具是得不到孩子欢心的,譬如存在设计缺陷的Gabby,乃至于广告过分夸张的潇洒公爵。对于孩子来说,可能要告诉他们,得不到爱的玩具会竭力去争取爱,甚至这个争取爱的过程会伤害到其他人。由此可见,请大家共同让世界多一点爱就好😄



牧羊女的出场代表了玩具下场的另一个可能。对于儿童来说,牧羊女的大女主范儿非常的政治正确,另外,女主组织营救叉叉的过程也有孩子们喜欢的桥段。那两个小毛偶想象中的毛团攻击很能招小朋友们哈哈大笑。这一段追跑打闹中,潇洒公爵的飞跃大概指示了玩具的正确玩法。如果因为玩具不能像广告里的那样飞天遁地而一扔了之,大概只能说明孩子还不知道怎么玩。玩1-2的开篇都非常惊艳,安迪的玩法代表了充分的想象力。而bonnie的玩法相比较而言少了一些折腾,多了一些安静。但无论如何,孩子应该是天生的玩玩具高手,所以大人不要觉得他们是在无趣地瞎玩即可。



woody在片子里说了一句比较扎成人心的台词,“老玩具学不会新把戏”,这套用了俗语老狗学不会新把戏(You can't teach old dogs new tricks;上年纪的人学不了新玩意)。Woody的心里已经知道自己需要换一条道路,而牧羊女正好给他呈现了一条新的道路。没有主人又如何?谁都没有办法揪着过去不松手。至少牧羊女给了成年人一个正向的期待,Woody还是意气风发尚有时。



对于儿童来说,片子里的追跑打闹任务还是蛮刺激好玩的;而对于成人来说,woody已经不是孩子的玩具了。