这是一个各种孩子围着各种爸爸要求讲故事的故事。用一个故事爸爸大赛串起来75分钟的电影，很适合孩子+爸爸对照着来一起编故事。网上有在推中文配音版。





电影给了那些声称自己不会讲故事的爸爸妈妈们一个范例，就是抓起手头上能抓的材料就可以开讲。大人的语言、逻辑和背景知识总是要比孩子们丰富成熟一些，所以在胡说八道信口开河的时候，一是注意不要毫无逻辑的无厘头，二是注意不要简单三俗，通常孩子们总会从这些胡说八道中有所得益。能够在孩子的逼问下把故事讲圆滑了，这也倒逼着父母需要动脑子来和孩子进行对话。譬如一开场Zozo大侠用针法代替剑法来行侠仗义的场景，孩子的诉求使得大人必需要承认男女平等，打架撕坏了斗篷得自己来缝。这样，就在孩子喜欢的狭义故事中拓展了一些关于对人、对事的看法，这样编出来的亲子故事也是一种观点的教导碰撞与传承。



这部电影的画面风格有点简单质朴，这可能也是亲子讲故事的王道。孩子们对画面不需要投入太多的注意力，而是更加关注简单人物背后的逻辑。片子里的故事大赛差不多3分钟讲完一个故事，每个故事会配一个相应的简单场景动画，动画的元素都比较简陋，譬如拼贴、简笔画、涂鸦之类。这种表现形式也许有助于我们改造身边的材料来配合讲故事，譬如做一个《玩4》里面的叉叉来说故事。而孩子们可能会在这个过程中得到参与和动手能力的锻炼。



片子里有一些文化的梗，譬如迈克尔杰克逊之类的串场艺术家，这些虽然更像是成人创作人员的自娱自乐，但埋下的这些影像倒也可以算是孩子们的一种文化积累，这些文化在今后成长道路中的似曾相识也可以让他们多一些学习和遇见的乐趣。

片子里有一些暗黑和暴力的倾向，譬如幕后黑手的操纵折腾，譬如主持人的掉水池砸派。孩子们似乎总是精力旺盛，需要用打架扔东西之类的来大肆发泄一番。讲故事相对而言，是一个安静的亲子共处时空，所以对那些故事中冒出来的宣泄，我们还是要给一个正面的引导，譬如提议砸派的主持人最后被派狂砸。



中文配音版在法语歌曲的部分稍微有点跳脱，不过，讲故事时的胡诌歌唱应该是一种挑气氛的必备技巧。the end...