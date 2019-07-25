1、这是一个喜剧片，Jim Carry的调调儿很足，各种肢体抽搐，各种饶舌无厘头。同时，也是一个爱情片，爱情也许并不是Yes，而只是Maybe就足够了。

2、片名的《Yes Man》在英语语境中可能更有亲和力一些，Yes并不只是中文里面的好／没问题，而是一种洗脑一般的肯定。从积极心理学的范畴来说，代表一切皆有可能，认可一切，肯定一切，对一切充满爱，于是，一切反过来，就会肯定你。片子里对这种风行于工作坊的思潮有所调侃，假借流浪汉之口，说出原来在工作坊会场附近总是有运气。也就是说，这种张扬在外的Yes是会被利用的。



3、但是，Yes确实很有力量，不管是对片头那种行将就臭的Jim Carry，还是各种各样的众生。Yes，在初级阶段，是片头Jim一开始的不假思索。一旦信教，教义就会如影随形，因为世间的盘子只有那么大，我们要找一些圣启，根据吸引力法则，总是会有所收获的。发展到中级阶段，是片尾出现的Maybe。如果仅仅是听之任之的Yes，遇到并发选择时，只能像Jim那样左右不是人。女主自然不能对分不清左右的Jim托付终身的。片子的大结局是喜剧层面的积极收尾，似乎通过否定了Yes而让男主自主自立，从而赢得美人归。但这确实破坏了Yes的力量。



4、Yes的最后一个阶段，跟第一个阶段很相像。只是，初级阶段是表面上在Say Yes，而终极阶段是内心里在Say Yes。初级阶段，因为被流浪汉利用了，然后感觉自己就被利用了。终极阶段，不是被流浪汉利用了，而是没啥其他更好的选择，所以能被流浪汉利用也就成为了一个更好的选择。



5、积极心理学还是蛮好的一样东西，据说可以延年益寿，所以，Please Be the Yes Man。