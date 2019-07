1、这是一个喜剧片,Jim Carry的调调儿很足,各种肢体抽搐,各种饶舌无厘头。同时,也是一个爱情片,爱情也许并不是Yes,而只是Maybe就足够了。

2、片名的《Yes Man》在英语语境中可能更有亲和力一些,Yes并不只是中文里面的好/没问题,而是一种洗脑一般的肯定。从积极心理学的范畴来说,代表一切皆有可能,认可一切,肯定一切,对一切充满爱,于是,一切反过来,就会肯定你。片子里对这种风行于工作坊的思潮有所调侃,假借流浪汉之口,说出原来在工作坊会场附近总是有运气。也就是说,这种张扬在外的Yes是会被利用的。



3、但是,Yes确实很有力量,不管是对片头那种行将就臭的Jim Carry,还是各种各样的众生。Yes,在初级阶段,是片头Jim一开始的不假思索。一旦信教,教义就会如影随形,因为世间的盘子只有那么大,我们要找一些圣启,根据吸引力法则,总是会有所收获的。发展到中级阶段,是片尾出现的Maybe。如果仅仅是听之任之的Yes,遇到并发选择时,只能像Jim那样左右不是人。女主自然不能对分不清左右的Jim托付终身的。片子的大结局是喜剧层面的积极收尾,似乎通过否定了Yes而让男主自主自立,从而赢得美人归。但这确实破坏了Yes的力量。



4、Yes的最后一个阶段,跟第一个阶段很相像。只是,初级阶段是表面上在Say Yes,而终极阶段是内心里在Say Yes。初级阶段,因为被流浪汉利用了,然后感觉自己就被利用了。终极阶段,不是被流浪汉利用了,而是没啥其他更好的选择,所以能被流浪汉利用也就成为了一个更好的选择。



5、积极心理学还是蛮好的一样东西,据说可以延年益寿,所以,Please Be the Yes Man。