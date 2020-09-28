按语：幸福的人，用童年治愈一生；不幸的人，用一生治愈童年。

《菊次郎的夏天》现在在国内有了剧场版，虽然好像只有日文版，但也是一个很好的迹象——那些真正优秀、值得分享的片子终于可以堂堂正正地走入平常百姓家了。

这个片子可以划入儿童公路片的范畴，有点类似于那部《阳光小美女》，那里谈到的是人的生死，而这部片子谈的是人的一生。北野武是成人，正男是儿童。这两个人在这个夏天的携手同行，大概反应了人这一生到底是固守什么样的初心。虽然成人世界一直都有着世俗的烦恼，但对于刚来到这个世界的孩子来说，成人们依然能不忘初心，一心一意地陪着孩子玩耍，努力留下了一个如久石让音乐般行云流水的干净夏天。对于孩子们来说，我们这些成人必须要说一声 “对不起”。请原谅，我们目前并没有让这个世界如是美好，我们愧疚良多，然后只能挥挥衣袖，希望下次再相遇时，那个世界能比这个世界更美好一些。



我们一直都在说“一切为了孩子”；毕竟，这个世界最终是他们的。但我们究竟会给我们孩子留下一个怎样的世界？我们迫于各种各样的压力而一直在努力奔跑，一向很少能找到时间来考虑这种身后之事。所幸，诸如日本这样的发达资本主义国家已经有资本，稍微可以慢下来，替我们反思这样的问题。在发达资本主义国家，孩子们可以自行上下学，可以自己去吃去喝去玩，甚至可以听凭不靠谱儿邻居带着自家娃去千里寻亲——在他们那里，孩子们似乎生活着一个相当安全的世界里——尽管正男也曾被怪蜀黍带到公园洗手间过。至于我们，嗯，大家还是以为，这个世界的坏人太多了。。。

片子里在公路上遇到的人都是一些“闲人”，他们是小情侣，流浪诗人，风尘骑士……。慢下来的他们在面对孩子时，在面对带着孩子的没出息大叔时，可能都表现出了一种所谓的赤子之心。当物质条件发达之后，当我们不愁吃不愁喝之后，我们确实应该不用那么焦虑，不用那么像零件那样被机器裹挟着在路上不知为何地横冲直撞。我们应该可以慢下来，看看孩子，想想我们到底该做些什么，以便留给我们的孩子一个更加美好的世界。





从社会发展的角度来看，富裕的发达资本主义国家遇到的问题也应该是我们这样即将全面小康的发展中国家即将遇到的问题。物质虽然富裕了，但还是有破碎的婚姻，还是有失败的人生。问题仅仅在于，发达的他们对于孩子已经有了 “社会的孩子，社会来养” 的共识，而发展中的我们至少也应该想想我们能不能予这个社会以善意？也许，这个社会就会回报孩子以善意？长得很像黑帮老大的北野武可能也是这么想的吧：因为，我的童年予我以善意，这份善意让我成为真的勇士，让我虽然面对着这操蛋的成年，却依然想着留给孩子们一份善意。the end...