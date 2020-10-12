网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

松树归雩

xuqsp=>xuqsd

http://i.mtime.com/xuqsd/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《我和我的家乡》：我和我的人民

松树归雩 发布于：

按：大体来说，《我和我的祖国》是侠之大者，而《我和我的家乡》是小而化之。不过，后者好歹比《姜子牙》更适合亲子观影，《姜子牙》实在是二次元世界中大写的“尬” 

 

《我和我的家乡》集中了我们最熟悉的5套喜剧班子，各自的表现也都在水准以上。但遗憾的是，喜剧 这个东西，不但容易过分成 闹剧，更是很难进化成 悲喜剧。所以，确实很容易嘻嘻哈哈一乐之后，没什么可以回味的东西，就好比听到一乐，不过乐完也就完了，没啥好捉摸的了。这可能也是全片的故意设计——人民已经很苦逼了，图一乐呵挺好，至于为什么能望得见山、看得见水，这不是屁民能关心得了了；甚至于能不能放得下乡愁，那就更是人民的内部矛盾了。

张北京 这个段子说的是 老北京的傻白甜。厚道的是，尽管全民医保不是老北京们自己的努力争取到的，好歹，老北京的傻白甜还是在某些地方固执的保留了下来。 

黄渤 这个段子就没有那么厚道了，画里画外都把 民科 一顿好损。王宝强/黄渤 都是草根得可以，整个段子也都延续了《疯狂的石头》 那种黑色的幽默。只是，整个段子确实 厚黑 了一些，同心结宝宝 的 有缘十里来牵手，在现实中无异于天方夜谭。更何况，云贵山区的天堑变通途也不是搞点 民科飞碟 和 社科旅游 就能实现的，甚而这种表达方式还可能大大误会了我们的一带一路战略。只是，宁浩大导所指的“人民”确乎是接近于我们的“国民”——这确实还是蛮黑色幽默的。


范伟/徐峥 这个段子的着墨点似乎没有用在实处。千岛湖的整体设计好像跟教育没有太大关系，而身份不可对人言的民办教师，以及作为历史进程一部分的拆校并校，似乎并没有反映在这个关于教育的片段里。至于后面收尾的那座网红学校，显得皆大欢喜，一片和谐，然而，我们的教育除了似乎吃到 经济发展 的红利之外，关于教育本身的欠账，在这种节庆片中就不可一见了。

邓超/闫妮 这个段子可能算是叙述最平实的悲喜剧了。确实很可能存在邓超这样的人物：人在江湖，身不由己；回到家乡，痴心不已。不太知道现实中是否有这样戏剧化十足的原型，但在演讲现场大屏幕上出现的那些治沙固沙前辈们，确实值得用一系列纪录片而大书特书一番。

沈腾 这个段子延续了《西虹市首富》的开心麻花水准。相比于 邓超 的那种笑中带泪、峰回路转而言，沈书记的形象可能太容易高大上了。书记们抛妻弃子的对口扶贫，在现实中确实有；但这么喜剧大结局的，可能就有点粉饰心酸了。另外，只是画画之类的艺术扶贫，似乎也不用长期蹲点，设计+监工 好像就可以两头兼顾了。更靠谱的可能还是 教育扶贫 吧，是个慢活累活苦活，但确实是一个没法玩花的正经活儿。

我们的人民 也许就是这样 没心没肺，我们的家乡 未必就是这样 歌舞升平，而 我们的祖国 肯定应该这样 滚滚向前。the end...

我和我的家乡 My People, My Homeland(2020)

7 .7

我和我的家乡(2020)

影评(167)

收藏(202)

回复 (0) | 收藏 (0) | 5 次阅读 |
下一篇：《菊次郎的夏天》：北野武的童年 >>

松树归雩

松树归雩 (深圳)

男 

日志分类