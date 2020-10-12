按：大体来说，《我和我的祖国》是侠之大者，而《我和我的家乡》是小而化之。不过，后者好歹比《姜子牙》更适合亲子观影，《姜子牙》实在是二次元世界中大写的“尬”

《我和我的家乡》集中了我们最熟悉的5套喜剧班子，各自的表现也都在水准以上。但遗憾的是，喜剧 这个东西，不但容易过分成 闹剧，更是很难进化成 悲喜剧。所以，确实很容易嘻嘻哈哈一乐之后，没什么可以回味的东西，就好比听到一乐，不过乐完也就完了，没啥好捉摸的了。这可能也是全片的故意设计——人民已经很苦逼了，图一乐呵挺好，至于为什么能望得见山、看得见水，这不是屁民能关心得了了；甚至于能不能放得下乡愁，那就更是人民的内部矛盾了。



张北京 这个段子说的是 老北京的傻白甜。厚道的是，尽管全民医保不是老北京们自己的努力争取到的，好歹，老北京的傻白甜还是在某些地方固执的保留了下来。

黄渤 这个段子就没有那么厚道了，画里画外都把 民科 一顿好损。王宝强/黄渤 都是草根得可以，整个段子也都延续了《疯狂的石头》 那种黑色的幽默。只是，整个段子确实 厚黑 了一些，同心结宝宝 的 有缘十里来牵手，在现实中无异于天方夜谭。更何况，云贵山区的天堑变通途也不是搞点 民科飞碟 和 社科旅游 就能实现的，甚而这种表达方式还可能大大误会了我们的一带一路战略。只是，宁浩大导所指的“人民”确乎是接近于我们的“国民”——这确实还是蛮黑色幽默的。



范伟/徐峥 这个段子的着墨点似乎没有用在实处。千岛湖的整体设计好像跟教育没有太大关系，而身份不可对人言的民办教师，以及作为历史进程一部分的拆校并校，似乎并没有反映在这个关于教育的片段里。至于后面收尾的那座网红学校，显得皆大欢喜，一片和谐，然而，我们的教育除了似乎吃到 经济发展 的红利之外，关于教育本身的欠账，在这种节庆片中就不可一见了。



邓超/闫妮 这个段子可能算是叙述最平实的悲喜剧了。确实很可能存在邓超这样的人物：人在江湖，身不由己；回到家乡，痴心不已。不太知道现实中是否有这样戏剧化十足的原型，但在演讲现场大屏幕上出现的那些治沙固沙前辈们，确实值得用一系列纪录片而大书特书一番。



沈腾 这个段子延续了《西虹市首富》的开心麻花水准。相比于 邓超 的那种笑中带泪、峰回路转而言，沈书记的形象可能太容易高大上了。书记们抛妻弃子的对口扶贫，在现实中确实有；但这么喜剧大结局的，可能就有点粉饰心酸了。另外，只是画画之类的艺术扶贫，似乎也不用长期蹲点，设计+监工 好像就可以两头兼顾了。更靠谱的可能还是 教育扶贫 吧，是个慢活累活苦活，但确实是一个没法玩花的正经活儿。



我们的人民 也许就是这样 没心没肺，我们的家乡 未必就是这样 歌舞升平，而 我们的祖国 肯定应该这样 滚滚向前。the end...